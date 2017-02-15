﻿فوز بولت وبايلز بجائزة لوريوس

مونت كارلو – د ب أ: فاز العداء الجمايكي يوسين بولت وبطلة الجمباز الأمريكية سيمون بايلز بجائزة لوريوس الرياضية. وتوج بولت بالجائزة للمرة الرابعة في رقم قياسي.

وفاز بولت بثلاثة ميداليات ذهبية أولمبية للمرة الثالثة على التوالي في دورة ريو 2016، لكنه جرد من ذهبية سباق التتابع للفرق التي حصل عليها في اولمبياد بكين 2008 بسبب تورط زميله نيستا كارتر في تعاطي المنشطات. ومن جانبها، فازت بايلز بأربع ميداليات ذهبية وميدالية برونزية في ريو، لتصبح أول لاعبة جمباز تفوز بالجائزة منذ تدشينها في 2000. وفاز الألماني نيكو روزبرغ السائق السابق لفورمولا-1 بجائزة اكتشاف العام، وحصد فريق شيكاغو كابس جائزة أفضل فريق للعام، بعد فوزه بنهائيات كأس العام للبيسبول لأول مرة خلال 108 أعوام. وتوج السباح الأمريكي مايكل فيلبس بجائزة أفضل عودة في العام بعد فوزه بخمس ميداليات ذهبية في ريو، ليرفع رصيده من الميداليات الذهبية إلى 23 في رقم قياسي.