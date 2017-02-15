﻿الدوري المصري: الإسماعيلي يفرض التعادل السلبي على الأهلي

القاهرة – د ب أ: أهدر الأهلي نقطتين ثمينتين في صراع المنافسة على لقب الدوري المصري، بعدما سقط في فخ التعادل مع مضيفه الإسماعيلي في المرحلة الثامنة عشرة.

وارتفع رصيد الأهلي، الذي يسعى للاحتفاظ باللقب للموسم الثاني على التوالي، إلى 46 نقطة، في الصدارة، بفارق خمس نقاط أمام أقرب ملاحقيه مصر المقاصة، الذي ما زال يملك مباراة مؤجلة مع الزمالك، كما ارتفع رصيد الإسماعيلي إلى 23 نقطة في المركز التاسع. وعجز الفريقان عن هز الشباك طوال 90 دقيقة، ليكتفي كل فريق بالحصول على نقطة التعادل. ويأتي هذا التعادل ليضاعف من إحباط جماهير الأهلي، التي ما زالت تشعر بخيبة أمل، عقب خسارة الفريق لقب الكأس السوبر لمصلحة غريمه التقليدي الزمالك يوم الجمعة الماضي.

الدوري الإماراتي: «هاتريك» مبخوت يقود الجزيرة الى اكتساح الإمارات بخماسية

أبوظبي – د ب أ: أحرز النجم علي مبخوت ثلاثة أهداف (هاتريك) ليقود فريقه لتحقيق انتصاره الثامن على التوالي في الدوري الإماراتي، إثر فوزه الكبير 5/صفر على ضيفه الإمارات، في المرحلة التاسعة عشرة، التي شهدت أيضا فوز الأهلي على مضيفه حتا 3/صفر.

وارتفع رصيد الجزيرة إلى 50 نقطة ليعزز موقعه في الصدارة، بفارق تسع نقاط أمام أقرب ملاحقيه الأهلي، الذي ارتقى للمركز الثاني مؤقتا، في حين تجمد رصيد الإمارات عند 12 نقطة في المركز الثالث عشر (قبل الأخير). وافتتح مبخوت التسجيل للجزيرة في الدقيقة 19، قبل أن يضيف زميله لياندرو بيرييرا الهدف الثاني في الدقيقة 37 من ركلة جزاء، وواصل الجزيرة تفوقه في الشوط الثاني، بعدما أضاف مبخوت الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 50 و70، فيما تكفل أحمد الهاشمي بتسجيل الهدف الخامس في الدقيقة 85. وحافظ الأهلي على صحوته بعدما انتزع انتصاره الثالث على التوالي، عقب فوزه 3/صفر على مضيفه حتا. وسجل أحمد خليل الهدفين الأول والثاني للأهلي في الدقيقتين 27 و75، فيما أضاف النجم الغاني المخضرم أسامواه جيان الهدف الثالث في الدقيقة 83. وتوقف رصيد حتا، الذي تكبد خسارته التاسعة في البطولة هذا الموسم والثانية خلال مبارياته الثلاث الأخيرة، عند 20 نقطة في المركز التاسع.

الدوري التونسي: الصفاقسي يتصدر المجموعة الأولى في ختام المرحلة الأولى

تونس – الأناضول: حقق الصفاقسي، الفوز على ضيفه البنزرتي 2/0، ضمن الجولة الرابعة عشرة للمجموعة الأولى للدوري التونسي.

أحرز هدفي المباراة ياسين مرياح والسنغالي محمد ندوي، في الدقيقتين 18 و73. وفي المجموعة ذاتها، حقق سيدي بوزيد الفوز على ضيفه النجم الساحلي 1/0، أحرزه خليل البلدي، في الدقيقة 68. وانتهت في المجموعة ذاتها مباراتان بالتعادل 1/1، الأولى الترجي الجرجيسي مع اتحاد تطاوين، والثانية اتحاد بن قردان مع شبيبة القيروان. وانتهت المرحلة الأولى بتصدر الصفاقسي المجموعة برصيد 30 نقطة، والنجم الساحلي ثانيا برصيد 26 نقطة، واتحاد بن قردان المركز الثالث برصيد 24 نقطة، وتأهل الثلاثي لمجموعة التتويج. وتأكد هبوط سيدي بوزيد للدرجة الثانية عن المجموعة الأولى باحتلاله المركز الأخير برصيد 11 نقطة.

واحتل البنزرتي المركز الرابع برصيد 22 نقطة، والترجي الجرجيسي المركز الخامس برصيد 15 نقطة، واتحاد تطاوين السادس برصيد 12 نقطة بفارق الأهداف عن شبيبة القيروان، وتلعب الفرق الأربعة من المركز الرابع للسابع، في مجموعة تفادي الهبوط.

وفي المجموعة الثانية، فاز مستقبل المرسى على ضيفه الإفريقي، 1/0 أحرزه لسعد الجزيري في الدقيقة 72. كما حقق مستقبل قابس الفوز على مضيفه حمام الأنف، 3/1. وأحرز ثلاثية قابس، سليم المزليني وأمير العمراني وعلي قشي، في الدقائق 8 و19 و49، فيما جاء هدف حمام الأنف عن طريق محمود العذيبي، في الدقيقة 45. كما فاز الملعب القابسي على ضيفه الأولمبي الباجي 1/0 أحرزه أحمد حسني في الدقيقة 35. ويتصدر الإفريقي مؤقتا المجموعة برصيد 27 نقطة بفارق نقطة واحدة عن النجم الساحلي، وجاء نجم المتلوي الثالث برصيد 22 نقطة، وضمن الثلاثي اللعب في مجموعة التتويج، وهبط عن المجموعة الأولمبي الباجي برصيد 8 نقاط متذيلا المجموعة. ويحتل الملعب القابسي المركز الرابع برصيد 18 نقطة بفارق نقطة عن مستقبل قابس، ومستقبل المرسى السادس برصيد 14 نقطة بفارق نقطتين عن حمام الانف في المركز السابع. ووفقا للوائح اللجنة المنظمة، قسمت 16 فريقا إلى مجموعتين بواقع 8 في كل مجموعة، على أن تتأهل الفرق الثلاثة الأولى في المجموعتين لمرحلة المنافسة على اللقب، بنظام دوري من دورين.