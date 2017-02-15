﻿لاعبو كرة القدم يواجهون خطرا متزايدا للاصابة بأمراض الدماغ!

لندن – أ ف ب: يواجه لاعبو كرة القدم المحترفون خطرا متزايدا للتعرض الى مرض في الدماغ يمكن ان يؤدي الى الخرف، كما هو شائع لدى الملاكمين او لاعبي كرة القدم الامريكية، بحسب دراسة نشرت أمس.

وشملت الدراسة، التي نشرت في دورية «اكتا نوروباتولوجيكا» الطبية، 14 لاعبا معتزلا يعانون من فقدان الذاكرة، بدأوا ممارسة كرة القدم وضرب الكرة بالرأس منذ مرحلة الطفولة. وكشفت الفحوصات التي أجريت بعد تشريح جثث ستة لاعبين، ان أربعة منهم أظهروا عوارض التهاب مزمن في الدماغ نتيجة صدمة، بنسبة أعلى بكثير من المعدل لدى العامة، والذي يبلغ 12 بالمئة. وقالت المعدة الرئيسية للدراسة هيلين لينغ من معهد علوم الاعصاب في جامعة يونيفرسيتي كوليدج في لندن: «نتائج دراستنا تظهر وجود صلة محتملة بين لعب كرة القدم ومرض الالتهاب المزمن في الدماغ». وأضافت: «ثمة الآن حاجة ملحة لتحديد المخاطر الناتجة عنها، ولدراسة واسعة النطاق، كما ان التعاون مطلوب من هيئات محترفة كالاتحاد الانكليزي والاتحاد الدولي لكرة القدم». وهي المرة الاولى التي يتم تأكيد مسألة الالتهاب المزمن في الدماغ في دراسة على مجموعة من لاعبي الكرة السابقين. واللاعبون الذين اجريت عليهم الدراسة ولم تكشف أسماؤهم، هم 13 محترفا وأحد «الهواة الملتزمين» الذين زاولوا اللعبة بانتظام بمعدل 26 عاما. وتمت احالتهم الى خدمة الطب النفسي في سوانزي، جنوب ويلز، بين 1980 و2010. وبدأت أولى علامات فقدان الذاكرة لدى هؤلاء في منتصف العقد السادس من العمر، مقارنة مع معدل 70 عاما للاشخاص الآخرين. وتوفي 12 من اللاعبين الـ14 وهم يعانون حالة خرف متقدمة. وسمح أقارب ستة لاعبين فقط باجراء فحوصات بعد الوفاة. وأظهرت نتائج تشريح الدماغ علامات مرض الالتهاب المزمن والالزهايمر، لكن لينغ اعتبرت ان العلاقة بين المرضين غير واضحة. وأوضحت لينغ: «ثمة نوعان من الاضطرابات المحتملة للدماغ يمكن ان يسببا الخرف»، مؤكدة ان «هناك على الارجح مزيجا من الامراض أدى الى فقدان الذاكرة لدى هؤلاء اللاعبين المعتزلين». وأشارت الى «السؤال الاكثر الحاحا في البحث هو معرفة اذا كان الخرف شائعا لدى لاعبي كرة القدم اكثر من الناس العاديين». وقام بتشريح الجثث باحثون من جامعة كلية لندن والمستشفى الوطني البريطاني للاعصاب وجراحة الدماغ.

ولم تظهر الدراسة اذا كانت الاضرار التي لحقت بأدمغة لاعبي كرة القدم بسبب ضرب الكرة بالرأس، او الالتحامات الهوائية مع لاعبين آخرين، او أمر آخر. وخلافا للملاكمين ولاعبي كرة القدم الاميركية الذين يتلقون بانتظام ضربات قوية على الرأس، فانه من غير المرجح ان يواجه لاعبو كرة القدم أعراضا عصبية او حالات مهمة لفقدان الوعي. الا ان يتعرضون، بحسب الباحثين، لـ»تأثيرات متكررة لارتجاج في الرأس». ولا يمكن تشخيص الاصابة بمرض الالتهاب المزمن في الدماغ بعد التعرض لصدمة، سوى بعد تشريح الجثة، وتم اكتشاف ذلك لدى عدد قليل من اللاعبين السابقين، منهم القائد السابق للمنتخب البرازيلي ولاعب وست بروميتش الانكليزي هيلديرالدو بيليني، والمهاجم جيف استل الذي توفي في 2002 عن 59 عاما. وكشف التشخيص الاولي لاستل اصابته بالالزهايمر، الا أن فحوصات اضافية على دماغه أظهرت وفاته جراء مرض الالتهاب المزمن في الدماغ، فيما قال طبيب انه بسبب ضرب الكرة بالرأس باستمرار. وفي 2012، توفي لاعب كرة القدم الامريكي شبه المحترف باتريك غرانغ بسبب اصابته بمرض الالتهاب المزمن في الدماغ، فيما اعتبره باحثون مؤشرا على ان هذه الحالة لا يمكن ربطها فقط بضرب الرأس بكرات القدم القديمة التي كانت أثقل ومصنوعة من الجلد. وأصيب اكثر من لاعب معروف وعلى مستوى عال بالالزهايمر، ومنهم ثلاثة لاعبين من منتخب انكلترا الفائز بكأس العالم 1966، هم مارتن بيترز ونوبي ستيلز وراي ويلسون. وأعرب الاتحاد الانكليزي لكرة القدم عن دعمه الابحاث حول أمراض الدماغ على اللاعبين السابقين، داعيا الفيفا الى التحقيق بالامر ايضا. وقال المسؤول الطبي السابق في الاتحاد الدولي جيري دفوراك ان ثمة «أدلة قليلة جدا» تربط بين ارتجاج الدماغ والخرف لدى لاعبي الكرة. ومنعت الولايات المتحدة الاطفال دون 11 عاما من ضرب الكرة بالرأس، بعد دعوى قضائية تقدم بها أهال ولاعبون، بسبب الخشية من تعرض الاطفال للارتجاج الدماغي. الا ان الباحثين البريطانيين يعتبرون ان خطر تفاقم مشاكل الدماغ جراء مزاولة كرة القدم على سبيل التسلية «منخفض للغاية».