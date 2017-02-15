﻿الدوري الأوروبي: مانشستر يونايتد يصطدم بسانت إتيان في أبرز مباريات ذهاب دور الـ32

برلين – د ب أ: يستأنف مانشستر يونايتد الانكليزي حلمه في الحصول على الثلاثية هذا الموسم، حين يستضيف سانت إتيان الفرنسي في ذهاب دور الـ32 للدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) اليوم.

ويسعى يونايتد للفوز بثلاثة ألقاب هذا الموسم، بعد ابتعاده بنسبة كبيرة عن صراع المنافسة على لقب الدوري الانكليزي، حيث يخوض نهائي كأس المحترفين، وكذلك دور الستة عشر لكأس الاتحاد خلال الـ11 يوما المقبلة. لكن يتعين على فريق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو أولا خوض المواجهة الأوروبية، التي ستشهد تنافسا بين بول بوغبا نجم الفريق، وشقيقه فلورنتين مدافع سانت إتيان، الذي قال: «حين نلعب مع بعضنا بعضا في العطلة، فإننا نكون دائما في نفس الفريق… لكنني سألعب ضده الآن، سيكون الأمر غريبا لكن هذه هي كرة القدم». وأخفق يونايتد العريق في التأهل لدوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بعدما حصل على المركز الخامس في الدوري الموسم الماضي، ما تسبب في الإطاحة بمدربه السابق الهولندي لويس فان خال. ورغم أن الفريق يقبع حاليا في المركز السادس محليا، إلا أن أداءه طرأ عليه بعض التحسن تحت قيادة مورينيو، الذي يدرك أن انتصار فريقه في المباراة النهائية للدوري الأوروبي، التي ستقام في أيار/ مايو المقبل بالعاصمة السويدية ستوكهولم، سيمنحه بطاقة التأهل لدوري الأبطال الموسم المقبل، حتى إذا لم يكن ضمن المراكز الأربعة الأولى بالدوري الانكليزي هذا الموسم.

ويحل توتنهام، الثالث في الدوري الانكليزي، ضيفا على جينت البلجيكي. وأنهى توتنهام مشاركته في الدور الأول بدوري الأبطال هذا الموسم في المركز الثالث بمجموعته، ليودع مبكرا وينتقل للعب في الدوري الأوروبي، غير أن هوغو لوريس، قائد الفريـق رفض التقليل من قيمة المسابقة. وقال حارس توتنهام: «نحن نملك مجموعة من اللاعبين الذين لديهم الموهبة، ونحن بحاجة للتعود على الضغط في تلك المباريات لاكتساب الخبرة، التي يفتقدها الفريق حاليا». وأوضح: «الدوري الأوروبي من المسابقات الكبرى، ولدينا دوافع للتتويج به». وتابع: «نريد أن نظهر قدرتنا على المضي قدما في مختلف المسابقات التي نشارك فيها». ويلتقي فياريال الأسباني في مواجهة ليست بالسهلة مع ضيفه روما الإيطالي. ويبدو البوسني إيدين دزيكو، الذي سيتولى قيادة هجوم روما في المباراة، في أفضل حالاته الفنية حاليا، حيث يتطلع لرفع رصيده التهديفي في المسابقة القارية و الذي يبلغ خمسة أهداف حاليا، عقب تصدره قائمة هدافي الدوري الأيطالي برصيد 18 هدفا حتى الآن. وما يضيف نكهة مختلفة إلى اللقاء، وجود ثلاثة لاعبين إيطاليين في صفوف فياريال قد يتم الدفع بهم في المباراة، وهم المهاجمان نيكولا سانسوني وروبيرتو سوريانو، فضلا عن المدافع دانييلي بونيرا، الذي ابتعد عن القائمة الأساسية للفريق في الفترة الأخيرة. ويلاقي فيورنتينا الإيطالي مضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني، حيث يتوقع غونزالو رودريغز، قائد الفريق الإيطالي، مواجهة حرجة لناديه. وأكد: «نحن نركز بشكل كامل في الدوري الأوروبي».

وأضاف: «نعلم أن المباراة ستكون صعبة، خاصة أنها ستقام خارج ملعبنا، ولكن يتعين علينا أن نتحلى بالثقة في قدراتنا، نريد الفوز في المباراة أو على الأقل إحراز هدف». وأردف: «إنها بطولة هامة، والفوز بها بمثابة حلم لكل لاعب في الفريق، نحن بحاجة للتركيز في كل مباراة، وسنكون في كامل تركيزنا أمام منافس صعب المراس، لكي نظهر بشكل جيد في اللقاء». وتخوض أندية شالكه الألماني وشاختار دونيتسك الأوكراني وزينيت الروسي مواجهات صعبة خارج ملعبها أمام باوك اليوناني وسيلتا فيغو الأسباني واندرلخت البلجيكي على الترتيب. ويلتقي أتلتيك بلباو الأسباني، بقيادة نجمه آريتز أدوريتز (هداف البطولة) مع ضيفه أبويل نيقوسيا القبرصي، وألكمار الهولندي مع ليون الفرنسي، وليغيا وارسو البولندي مع أياكس الهولندي، وكراسنودار الروسي مع فناربخشه التركي. ويواجه روستوف الروسي ضيفه سبارتا براغ التشيكي، وأولمبياكوس اليوناني مع عثمانلي سبور التركي، وأسترا جورجيو الروماني مع جينك البلجيكي، ولودوغوريتس رازغراد البلغاري مع كوبنهاغن الدنماركي، وهبوعيل بئر السبع مع بشكتاش التركي.