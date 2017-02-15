﻿بنفيكا البرتغالي يعاقب دورتموند الألماني على إهدار الفرص

لشبونة – رويترز: عاقب بنفيكا ضيفه بروسيا دورتموند على اهدار الفرص بالفوز عليه 1-صفر في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال اوروبا، بفضل هدف المهاجم كوستاس ميتروغلو وهو 13 له في آخر 13 مباراة، ليحصل على أفضلية طفيفة قبل مباراة العودة الشهر المقبل.

ووضع الدولي اليوناني بنفيكا في المقدمة في الدقيقة 48 وحافظ الفريق البرتغالي الذي لم يدخل مرماه أي هدف على أرضه لمدة 383 دقيقة على نظافة شباكه أمام هجوم دورتموند الكاسح وهو الأفضل في البطولة قبل هذه المباراة. وأهدر دورتموند الذي سجل 21 هدفا في دور المجموعات وهو رقم قياسي ركلة جزاء في الشوط الثاني عبر بيير ايمريك اوباميانغ الذي سيحاول نسيان هذه الليلة بالتأكيد بعدما أضاع أيضا نصف دستة أهداف أخرى. وسيلتقي الفريقان في دورتموند إيابا في الثامن من مارس/ اذار لحجز مكان في دور الثمانية.

وبدأ بنفيكا، الذي استبعد مهاجمه جوناس قبل انطلاق المباراة مباشرة، المواجهة بشكل قوي لكن دورتموند استحوذ على الكرة وسيطر على المباراة تدريجيا. وأهدر الفريق الزائر، الذي يرغب في تعويض تراجعه محليا بالنجاح في أوروبا، فرصة كبيرة عندما سدد اوباميانغ الدولي الغابوني كرة فوق العارضة بعدما حصل على تمريرة رائعة من عثمان ديمبيلي في الدقيقة العاشرة. ولم يجد لويزاو قائد بنفيكا الوقت الكافي للاحتفال بظهوره رقم 500 مع ناديه في عيد ميلاده الـ36 حيث انشغل المدافع بمراقبة ديمبيلي الذي توغل في المنطقة وأجبر الحارس ايدرسون على التصدي لكرة رائعة في الدقيقة 23. وعاد أوباميانغ ليهدر فرصة أخرى قبل نهاية الشوط الأول قبل أن يكسر بنفيكا حالة الجمود في بداية الشوط الثاني عندما سيطر ميتروغلو على ضربة رأس من لويزاو وخدع حارس دورتموند. وكاد أوباميانغ أن يدرك التعادل في الدقيقة 53 قبل أن يهدر ركلة جزاء سددها واحتسبت بداعي لمسة يد على بنفيكا في المنطقة أنقذها الحارس البرازيلي في الدقيقة 60. وسحبه المدرب توماس توخيل من الملعب بعدها، لكن الفريق المضيف تماسك ليحتفل بانتصاره بعدما أنقذ ايدرسون مرماه مرة أخرى من محاولة خطيرة قبل النهاية بست دقائق.