﻿باريس سان جيرمان يصدم برشلونة ويسحقه برباعية نظيفة

باريس – رويترز: بدا أنخيل دي ماريا في أعلى درجات تألقه ليسجل هدفين في عيد ميلاده ويقود باريس سان جيرمان لفوز ساحق 4-صفر على ضيفه برشلونة في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال اوروبا.

وسجل جناح منتخب الارجنتين البالغ 29 عاما، في كلا الشوطين، بينما أضاف الالماني يوليان دراكسلر والاوروغواني أدينسون كافاني لبطل فرنسا الذي خاض أفضل مباراة له هذا الموسم. وكان سان جيرمان، الذي خرج أمام برشلونة من دور الثمانية عامي 2013 و2015، الأكثر هجوما في استاد «بارك دي برانس» ليصبح الفريق في موقف رائع قبل مباراة الاياب في الثامن من الشهر المقبل في كامب/ نو. ولم يخرج برشلونة الفائز باللقب خمس مرات من دور 16 منذ أطاح به ليفربول الانكليزي من هذا الدور في موسم 2006-2007 وسيكون لزاما عليه بذل قصارى جهده في لقاء الاياب. وقال دي ماريا الذي تطور مستواه كثيرا منذ انضمام دراكسلر من فولفسبورغ الشهر الماضي: «من المستحيل أن أقدم أفضل من هذا الأداء في عيد ميلادي. أنا سعيد جدا بطريقة لعب الفريق.» وأضاف لاعب ريال مدريد ومانشستر يونايتد السابق: «قدمنا عرضا رائعا وحققنا فوزا مستحقا.»

وشعر لويس إنريكي مدرب برشلونة بالصدمة وقال: «يملك المنافس العديد من اللاعبين الرائعين. دي ماريا على وجه التحديد كان جيدا جدا. يملك الفريق قوة هجومية وصلابة دفاعية.» وسيكون المصدر الوحيد لقلق أوناي إيمري هو تعرض ماركو فيراتي لإصابة في الساق خلال الشوط الثاني بعدما قدم اللاعب الايطالي أداء مميزا مع زميله أدريان رابيو لاعب الوسط. وكان سان جيرمان في غاية الخطورة عن طريق الهجمات المرتدة واقترب من افتتاح التسجيل في الدقيقة 11 بعد تسديدة بليز ماتودي القوية عقب تمريرة متقنة من زميله رابيو الا ان مارك اندريه تيرشتيغن حارس برشلونة تصدى لها. وتلقى أصحاب الأرض المكافأة على مجهودهم في الدقيقة 18 بعدما سدد دي ماريا ركلة حرة رائعة في الشباك. وواصل برشلونة طريقة لعبه القائمة على الاستحواذ الا انه فشل في تهديد مرمى منافسه ليعاقب ثانية بسبب افتقاره للرغبة الهجومية قبل خمس دقائق على نهاية الشوط الأول. وفقد ليونيل ميسي السيطرة على الكرة في وسط الملعب ليدفعها فيراتي باتجاه دراكسلر الذي سدد بقوة في الشباك. وبدأ سان جيرمان الشوط الثاني بقوة وراوغ دي ماريا اندريس انيستا قبل ان يسدد من مسافة 25 مترا لتتجاوز الكرة تيرشتيغن نحو الشباك في الدقيقة 55. وخرج فيراتي وهو يعرج في الدقيقة 71 وشارك كريستوفر نكونكو. الا ان هذا لم يوقف زحف سان جيرمان نحو مرمى برشلونة وسدد كافاني بعدها بدقيقة بقوة لتسكن الكرة شباك تيرشتيغن. وهذا هو الهدف السابع لكافاني في سبع مباريات في البطولة هذا الموسم وتواكب مع احتفاله بعيده ميلاده الـ30. ودافع أصحاب الارض بطريقة مثالية وبدا بريسنل كيمبيمبي أفضل من ينوب عن القائد تياغو سيلفا المصاب في مركز قلب الدفاع ليتماسك سان جيرمان منتزعا فوزا كبيرا ومستحقا. وكان بوسع برشلونة ان يقلص الفارق قبل سبع دقائق على النهاية الا ان ضربة رأس من صمويل اومتيتي اصطدمت بالقائم الايمن لكيفن تراب حارس سان جيرمان. ولم يستطع أي فريق قلب تأخره بفارق أربعة أهداف او أكثر في مباراة الاياب في مراحل خروج المهزوم بدوري أبطال أوروبا.