﻿تجارب السجن الإسرائيلي والتعذيب يرويها أسرى فلسطينيون سابقون يعيدون تمثيل أدوارهم

برلين – (أ ف ب) – يقدم المخرج الفلسطيني رائد انضوني فيلماً وثائقياً في مهرجان برلين للسينما يستند إلى تجارب مجموعة من المعتقلين الفلسطينيين السابقين في السجون الإسرائيلية يقومون باستحضار تفاصيل يومية من تلك الفترة ويعيشونها من جديد في حاضرهم من خلال روايتها وتمثيل أجزاء منها.

ويشارك فيلم «اصطياد أشباح» في تظاهرة بانوراما في الدورة السابعة والستين من المهرجان وهو يروي تجربة الاعتقال التي عاشها حتى الان آلاف الفلسطينيين من بينهم المخرج نفسه، على ما يورد الفيلم مستندا إلى إحصاءات حقوقية فلسطينية.

ويقدم العمل شهادة لم يسبق تقديمها على هذا الشكل في السينما الفلسطينية حيث تظهر الكاميرا أثر الاعتقال في نفوس مجموعة مختارة من الفلسطينيين يتحولون سريعا إلى ناطقين او مجسدين لتلك المعاناة التي ذاقها آلاف من الشباب الفلسطيني.

وإن كان الفيلم يحيل إلى تجربة الاعتقال بشكل عام فهو يتحدث تحديدا عن سجن المسكوبية الإسرائيلي الشهير نتيجة الكم الكبير من التعذيب الذي يتعرض له السجناء فيه خصوصا خلال فترة التحقيق.

ورفض انضوني الذي امضى ثلاث سنوات في السجون الإسرائيلية ان يتناول هذه التجربة متحدثا عن نفسه، بل اراد التدليل على انها تجربة جماعية ولا يمكن استرجاعها الا عبر المجموعة التي عاشتها بكل عذاباتها وتفاصيلها قبل إعادة تركيبها.

وحتّم هذا الامر على المعتقلين السابقين الذين ينتمون إلى اجيال مختلفة إعادة بناء كاملة لسجن المسكوبية مع تركيب زنزانات بألواح خشبية داخل مرآب مقفل لا يصله النور ليستعيدوا التجربة بحذافيرها وبأحلامها حتى التي تنقذهم أحيانا من قساوة التعذيب.

ويحضر المكان في الفيلم بتفاصيله حسب خريطة وضعها السجناء معتمدين على ذاكرتهم لذلك السجن وغرف التحقيق فيه فيؤدون في آن أدوار السجانين والضحايا مع كل ما يتخلل ذلـك من مواقـف وعنـف والـم.

أحدهم يعترف امام الكاميرا بأن إعادة عيش التجربة أراحته نفسيا واخرجت ما كان كامنا في داخله ليتمكن من الفرح مجددا مع اسرته، بينما يكمل آخرون أداء التجارب القديمة التي ما زالت حية في وجدانهم.

ويوضح انضوني: «عملت بالتنسيق مع جمعية للأطباء النفسيين الذين حضروا خلال التصوير ولم اكن بمفردي في مواجهة حكايات السجناء وتجاربهم الموجعة».

وجميع المعتقلين في سجن المسكوبية وغيره من السجون الإسرائيلية هم معتقلون سياسيون أو سجناء اداريون ممن لا توجه اليهم اي تهمة ولا يحاكمون من قبل السلطات الإسرائيلية.

ويركز الفيلم على ان الاعتقال يطاول الآباء والابناء على حد سواء ومن كل الاعمار. وتشير تقارير حقوقية اخيرة وابرزها تقرير لمنظمة «هيومن رايتس ووتش» إلى ازدياد حالات اعتقال أطفال ومراهقين يتعرضون لاساليب الترهيب والضرب والتعذيب نفسها التي تعتمد مع الكبار.

وقالت سارة بشاي، مديرة مكتب «هيومن رايتس ووتش» في إسرائيل وفلسطين في تقرير أخير ان «الأطفال الفلسطينيين يعاملون بأساليب كفيلة بإرهاب البالغين واصابتهم بالصدمة».

ويؤكد التقرير ان اعتقال الأطفال زاد بنسبة تزيد على الضعف منذ تشرين الاول/اكتوبر الماضي.

ويهدي المخرج فيلمه إلى المعتقلين الفلسطينيين جميعا وخصوصا إلى معتقل سابق اعيد اعتقاله بعد تصوير الفيلم.

وينقل الفيلم انعكاس فترة السجن على المعتقلين بعد خروجهم منه.

ويروي أحدهم كيف اعتقل وهو في مقتبل العمر ليخرج بعد ثماني سنوات من دون ان يذوق مرة طعم الحب.

وغالباً ما يلجأ المعتقلون الفلسطينيون إلى الاضراب عن الطعام احتجاجا على احتجازهم الإداري من دون توجيه أي تهمة اليهم.