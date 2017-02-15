﻿زفاف 36 زوجا في عرس جماعي في فلوريدا في عيد الحب

وبست بالم بيتش ـ رويترز: شارك 36 زوجا في عرس جماعي يوم عيد الحب (14 فبراير /شباط) في ولاية فلوريدا الأمريكية.

وظهر الأزواج الجدد في أبهى حللهم في الحفل الذي أقيم في ويست بالم بيتش وتبادلوا العهود ولم يمانعوا في مشاركة الآخرين لهم إحدى أهم لحظات حياتهم حين قال كل منهم لشريك حياته «أنا أقبل (بالزواج منك)».

وتنازل كاتب مقاطعة بالم بيتش عن الرسوم الواجب دفعها لتسجيل عقد القران مشاركة منه في الحدث.

وبعد تبادل العهود أقيم حفل استقبال احتفالا بالعرس الجماعي حيث شرب المدعوون نخب حياة سعيدة لهم.