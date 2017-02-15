﻿العشاق يتزوجون على قمة ناطحة السحاب «إمباير ستيت» في نيويورك

نيويورك ـ رويترز: خيم الحب على الأجواء في مبنى إمباير ستيت الشهير في نيويورك حين تزوج أربعة من العشاق وجدد زوجان عهودهما في يوم عيد الحب وهو اليوم الوحيد في العام المسموح فيه بإقامة الأفراح على قمة ناطحة السحاب الشهيرة.

وفي احتفالات متعاقبة أقام العشاق مراسم زفافهم في الهواء الطلق في طقس شديد البرودة في الطابق السادس والثمانين بينما تلوح سماء مانهاتن في الخلفية.

وشارك الأزواج في مسابقة في كتابة مقال عن سبب رغبتهم في عقد زفافهم على ناطحة السحاب التي تضم 102 طابق. وكانت الاحتفالات صغيرة لا تضم سوى عدد محدود من الأقارب والأصدقاء. وترى كريستا أوينز ودانييل رينو إن من المنطقي تماما إقامة حفل زفافهما في هذا المعلم الرئيسي من معالم نيويورك.

وقالت «أعمل في شرطة نيويورك وأحمي المدينة.»

وبدأت علاقة أوينز ورينو بالصداقة قبل نحو عشر سنوات لكنهما وقعا في الحب بعد سنوات.

أما رويتا كولينز وباتريك سميث فقد التقيا على موقع للتعارف وارتبطا منذ ثلاث سنوات.

وتقول كولينز إن ما لفت نظرها لسميث هو صورته على موقع للتواصل الاجتماعي وهو واقف أمام واجهة متجر عليها قلب أحمر كبير. أما لاورا وديفيد ديموس فحضرا إلى إمباير ستيت لتجديد عهودهما التي قطعاها قبل 19 عاما. فقد وقعا في الحب وهما في الخامسة عشرة من العمر. وقالت لاورا عن السر وراء زواجهما السعيد «الكثير من الصبر وطيبة القلب والإنصات والثقة في الشريك.» ووقع الاختيار على 14 زوجا للاحتفال باليوم السعيد في إمباير ستيت ثالث أعلى مبنى في نيويورك.