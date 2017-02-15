﻿العثور على جثتين في منزل في ولاية بافاريا

إبهوفن (ألمانيا) ـ د ب أ: أعلنت الشرطة الألمانية الأربعاء أن أفرادها عثروا على جثتين في منزل في إقليم أونترفرانكن في ولاية بافاريا جنوبي ألمانيا.

وأوضح متحدث باسم مجلس الشرطة في مدينة فورتسبورج في الولاية إنه تم استدعاء الشرطة في ضيعة في مدينة إبهوفن في إقليم أونترفرانكن مساء الثلاثاء، واكتشف أفراد الشرطة هناك كلتا الجثتين.

ولم تتضح خلفيات الواقعة حتى الآن. ولم يتم التصريح أيضا بأي معلومات عن هوية الجثتين.