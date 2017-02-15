﻿الهند : إطلاق 104 أقمار اصطناعية دفعة واحدة إلى الفضاء

نيودلهي ـ د ب أ: أطلقت هيئة الفضاء الهندية 104 أقمار اصطناعية، من بينها 101 قمر اصطناعي أجنبي إلى الفضاء الاربعاء، لتسجل بذلك رقما قياسيا جديدا وتؤكد أهداف الفضاء الطموحة للبلاد.

وأعلن مسؤولون أن مركبة إطلاق الأقمار الاصطناعية القطبية، التي بنتها منظمة أبحاث الفضاء الهندية، أقلعت في الساعة التاسعة و28 دقيقة صباحا (0358 بتوقيت غرينتش) من قاعدة إطلاق المركبات الفضائية /سريهاريكوتا/، بالقرب من منطقة شيناي، على الساحل الجنوبي الشرقي من الهند ووضعت الأقمار الاصطناعية في المدارات المحددة، بعد ذلك بحوالي 30 دقيقة.

وأعلن بي جاياكومار، مدير المهمة، في منظمة أبحاث الفضاء الهندية وسط تصفيق وهتاف العلماء «إنها لحظة عظيمة لنا… لقد تأكد الآن أن جميع الأقمار الـ 104 نشرت في المدار بنجاح».

وبذلك، حطمت مهمة منظمة الفضاء الهندية رقما قياسيا سجلته روسيا عام 2014 حين أطلقت 37 قمرا اصطناعيا دفعة واحدة إلى الفضاء ونجحت في دخول مدارها.