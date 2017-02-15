﻿سرقة مجوهرات بمليوني دولار من منزل المغنية الانيس موريسيت

لوس انجليس ـ أ ف ب: تعرض منزل المغنية الانيس موريسيت الواقع في حي برينتوود الراقي في لوس انجليس للسرقة وقد حمل اللصوص معهم مجوهرات بقيمة مليوني دولار على ما ذكر موقع «تي ام زي» الذي يعنى بأخبار المشاهير.

وأوضح الموقع أن مغنية الروك الكندية لم تكن في المنزل عندما دخله اللصوص الخميس الماضي.

ورفض الناطق باسم شرطة لوس انجليس تأكيد اسم المغنية إلا أنه أوضح أن دارة في برينتوود تعرضت لسرقة مجوهرات ومقتنيات أخرى بقيمة مليوني دولار كانت موجودة في خزنة. وأتت عملية السرقة بعد أقل من أسبوعين على اعتراف وكيل أعمال المغنية الكندية أنه اختلس خمسة ملايين دولار منها بين ايار/مايو 2010 وكانون الثاني/يناير 2014.