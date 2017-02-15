﻿عودة الحياة إلى الأزياء التقليدية في تونس

تونس ـ أ ف ب: أعاد مصممو الموضة في تونس الحياة إلى الأزياء التقليدية إذ استوحوا منها ملابس مناسبة للاستخدام اليومي بعدما كان ارتداؤها مقتصرا في السابق على حفلات الزفاف والأعياد الدينية فقط.

ولتونس التي تعاقبت عليها حضارات مختلفة مثل القرطاجية والرومانية والبربرية والعربية والأندلسية والعثمانية، موروث متنوع من الأزياء التقليدية يختلف من ولاية إلى أخرى.

وفي السنوات الأخيرة عاد مصممو الموضة إلى هذا التراث واستلهموا منه ملابس أقبل عليها الزبائن لأنها «تجمع بين الإصالة والمعاصرة». من «القشابية» (معطف رجالي تقليدي ذو طربوش) استلهم المصممون معطفا شتائيا نسويا، ومن «البرنوس» (لحاف شتوي رجالي) رداء سهرات خاصا بالسيدات، كما وشحوا الفساتين العصرية بـ»طريزة» (رسوم مطرزة) «المَلْيَة» (لحاف نسوي تقليدي).