أردوغان يؤدي مناسك العمرة في ختام جولته الخليجية

مكة- الأناضول- أدى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مناسك العمرة الليلة الماضية، في ختام جولة خليجية حملته للبحرين والسعودية وقطر.

وبعد أن اختتم أردوغان زيارته لقطر مساء الثلاثاء، توجه إلى السعودية، حيث ذهب أولا إلى المدينة المنورة لزيارة الحرم النبوي، ثم انتقل إلى مكة المكرمة حيث أدى مناسك العمرة مع أفراد الوفد المرافق له.

وأدى العمرة مع أردوغان عقيلته أمينة، ورئيس الأركان التركي خلوصي أكار، ووزير الاقتصاد نهاد زيبكجي، ووزير الطاقة والموارد الطبيعية براءت ألبيرق، ورئيس جهاز الاستخبارات هاقان فيدان.

وبدأ أردوغان جولته الأحد الماضي، حيث زار أولا البحرين والتقى عاهلها الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ثم توجه إلى السعودية حيث التقى الملك سلمان بن عبد العزيز، وبعدها إلى قطر التي التقى فيها أميرها تميم بن حمد آل ثاني.