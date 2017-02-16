مطاعم عديدة في واشنطن تقفل أبوابها الخميس احتجاجا على مرسوم الهجرة الرئاسي

واشنطن- أ ف ب- قررت مطاعم عديدة في واشنطن، بينها عدد من المطاعم الفاخرة، اغلاق ابوابها الخميس أو ابطاء حركة العمل فيها، في تحرك يجري تحت شعار “يوم بدون مهاجرين” احتجاجا على سياسة الرئيس دونالد ترامب المناهضة للهجرة.

وفي الدعوة إلى هذا الاضراب قال الداعون إلى التحرك في بطاقة دعوة تناقلوها عبر مواقع التواصل الاجتماعي “مهاجرون غير شرعيين، مقيمون، مواطنون، مهاجرون من العالم اجمع. لنتحد جميعا”.

واضافت الدعوة “سيدي الرئيس، من دوننا ومن دون دعمنا يصبح هذا البلد مشلولا”.

واطلقت المبادرة لهذا التحرك في نهاية الاسبوع الماضي من دون أن تكون خلفها جهة منظمة مركزية ومن دون أن يعيرها كثيرون أهمية كبيرة في البداية، ولكنها ما لبثت ان كبرت وزادت اهميتها مع اعلان مطاعم شهيرة تلبيتها الدعوة والتزامها الاضراب.

وقررت مطاعم اخرى في نيويورك وفيلادلفيا الانضمام إلى هذا التحرك الاحتجاجي.

ويقدر عدد المهاجرين غير الشرعيين في الولايات المتحدة بنحو 11 مليون نسمة. وبحسب احصائية اعدها معهد بيو للابحاث للعام 2014 فان 9% من العاملين في قطاع الفنادق والمطاعم كانوا من المهاجرين غير الشرعيين.