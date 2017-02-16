مادورو يحذر ترامب من أن فنزويلا سترد بحزم على أي عدوان أمريكي

كراكاس- أ ف ب- حذر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو نظيره الامريكي دونالد ترامب من ان بلاده سترد بحزم على أي عدوان يستهدفها من جانب الولايات المتحدة، في تصعيد جديد للتوتر بين البلدين يأتي بعد يومين من فرض واشنطن عقوبات على نائبه طارق العيسمي بتهمة الاتجار بالمخدرات.

وقال مادورو في خطاب خلال مناسبة عامة “إذا حاولت (الولايات المتحدة) ان تعتدي علينا فنحن لن نقف مكتوفي الايدي. فنزويلا سترد بحزم (…) من يطرق بابنا سيلقى الرد المناسب”، من دون مزيد من التوضيح.

وإذ حرص الرئيس الفنزويلي على التأكيد على انه لا يريد حصول “أي مشكلة مع دونالد ترامب”، لفت إلى أن “الامبريالية تهددنا”، في اشارة الى العقوبات التي فرضتها واشنطن على نائبه.

واتى تحذير مادورو بعيد ساعات من ايقاف الحكومة الفنزويلية بث شبكة “سي ان ان” الناطقة بالاسبانية على أراضيها، مبررة قرارها بأن الشبكة الاخبارية الاولى في أمريكا اللاتينية تبث “دعاية حربية”.

وعلقت كراكاس بث الشبكة الأمريكية بعد يومين من فرض الولايات المتحدة عقوبات على نائب الرئيس الفنزويلي طارق العيسمي بتهمة تجارة المخدرات.

وأعلنت الحكومة الفنزويلية الأربعاء أنها بعثت رسالتي احتجاج إلى القائم بالأعمال الأمريكي في كراكاس، بعد العقوبات التي فرضت على العيسمي.

والعيسمي (42 عاما) السياسي السوري الأصل الذي يعتبر احد صقور الحزب الحاكم والمرجح ان يخلف مادورو في الحكم، حصل الاربعاء على دعم الجيش الذي يعتبر دوره اساسيا في الحياة السياسية في فنزويلا.