الفلسطينيون يقولون لترامب إنهم ما زالوا ملتزمين بحل الدولتين

القدس المحتلة- رويترز- طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس الأربعاء بوقف التوسع في الاستيطان الإسرائيلي بالأراضي المحتلة وقال إنه ملتزم بحل الدولتين للصراع مع إسرائيل بعد أن أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أنه قد يكون مستعدا لبدائل.

وأصدر مكتب عباس بيانا بعد أن تحدث ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال مؤتمر صحفي في واشنطن قبل اجتماع.

وخلال المؤتمر الصحفي قال ترامب لنتنياهو “أود أن أراك تكبح المستوطنات قليلا.”

وفي اللقاء تخلى ترامب عن الإصرار الأمريكي على حل الدولتين الذي ظل أساسا لسياسة واشنطن في الشرق الأوسط منقلبا بذلك على موقف تبنته الإدارات المتعاقبة والمجتمع الدولي والتزام الولايات المتحدة بإقامة دولة فلسطينية في نهاية المطاف.

وقال عباس إنه متفق مع دعوة ترامب لإسرائيل لكبح البناء الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس الشرقية.

وقال في بيان “أكدت الرئاسة الفلسطينية تمسكها بخيار الدولتين والقانون الدولي والشرعية الدولية وبما يضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطين المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية”.

ولم يوضح ترامب موقفه كثيرا. وأجاب إجابة غامضة على سؤال عما إذا كان يدعم حل الدولتين فقال إنه سيلتزم بأي شيء يقرره الطرفان.

وقال بيان عباس إن الفلسطينيين يؤكدون استعدادهم “للتعامل بإيجابية مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لصناعة السلام”.