زلزال بقوة 4.6 درجات يضرب “جناق قلعة” التركية

جناق قلعة- الأناضول- ضرب زلزال بقوة 4.6 درجات على مقياس ريختر، ولاية جناق قلعة جنوب غرب مدينة إسطنبول التركية، فجر الخميس، دون وقوع خسائر.

وقالت دائرة الزلازل في رئاسة الكوارث والطوارئ التركية، إن الزلزال وقع عند الساعة 03:19 فجرا بالتوقيت المحلي (00:19 بتوقيت غرينتش).

وأوضحت أن مركز الزلزال كان في منطقة أيواجيك، على عمق 12.3 كيلومترا تحت سطح الأرض.

وخلال الأيام الماضية، شهدت الولاية نفسها عدة هزات أرضية، ما أسفر عن وقوع إصابات، وتضرر بعض المنازل في عدد من القرى.