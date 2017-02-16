النيابة تستدعي زوج مي كساب للتحقيق

القاهرة ـ بدأت نيابة التهرب الضريبي تحقيقاتها، في البلاغ المقدم من إدارة مكافحة التهرب من الضرائب، ضد المطربين الشعبيين محمد صلاح الشهير بأوكا زوج الفنانة مي كساب، وزميله أورتيجا.

وكشفت التحقيقات، أن المطربين تهربا من سداد 700 ألف جنيه خلال الفترة من 2009 حتى 2014، كما تبين أنهما ليس لهما ملف ضريبي عن تلك الفترة، بعد حصر ملفات المطربين والفنانين.

وكانت إدارة مكافحة التهرب من الضرائب، أجرت حصرًا شاملًا للمتهربين من الضرائب، وتبين هروب المطربين من سداد ضرائب مستحقة عليهما.