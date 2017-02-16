سما المصري تشعل مواقع التواصل وتفجر غضب المتابعين

القاهرة ـ فجرت الراقصة المصرية سما المصري حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما نشرت مقاطع فيديو وصورا شخصية لها بـ”وضعيات” مثيرة استفزت المتابعين.

وهاجم النشطاء الراقصة المصري الذي رشحت نفسها للبرلمان المصري مؤخرا, على خلفية فيديو نشرته أثناء ممارستها الرياضة داخل مركز اللياقة البدنية “الجيم”، ما أثار انتقادات لاذعة.

وكانت المصري حضرت، أخيرا، معرض القاهرة الدولي للكتاب مرتدية قميصاً لتشجيع منتخب مصر، حيث تجمع العشرات من الشباب والفتيات لالتقاط الصور معها.

وقالت إنها سعيدة بالإقبال الشديد على المعرض وإنها جاءت لدعم منتخب مصر “الذي شرفنا في أمم أفريقيا وسيشرفنا في تصفيات كأس العالم”، على حد تعبيرها.

كما لم تنس تهنئة معجيها بمناسبة “عيد الحب”.

وعلقت على الصورة، قائلة “هنعيد باه ولا ايه؟؟؟… السناجل يجيوا جمبي… كلنا في خندق واحد… مفيش احلى من السناجل صدقوني”.

وتابعت “عيد حب ده ولا مش عيد حب؟؟… عيد حبي مع دبدوبي… احسن من السنجله”.