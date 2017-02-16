رانيا فريد شوقي: البنات بتعاكس جوزي

القاهرة ـ أكدت الفنانة المصرية رانيا فريد شوقي أنها استطاعت مؤخرا أن تنقص من وزنها بعد أن عانت من زيادة وزن في الفترة الأخيرة.

رانيا قالت إنها تمكنت من خسارة وزنها بعد أن خضعت لنظام غذائي، واعتمدت عدد من التمارين الرياضية، ونفت ما قيل بشأن خضوعها لأي عمليات شفط دهون.

الفنانة المصرية تحدثت عن رأيها في عمليات التجميل وأكدت أنها لم تخضع لأي عملية تجميل حتى الآن، وكل اللغط الذي حدث بعد انتشار صور لها ظهرت فيها بشكل مختلف كان بسبب الماكياج والفوتوشوب، لافتة إلى أنها لن تمانع الخضوع لعمليات تجميل في المستقبل.

رانيا قالت إنها تعيش في سعادة مع زوجها تامر الصراف، لافتة إلى أنه لا يفكر في دخول مجال التمثيل ويحب عمله في مجال الإعلانات، في الوقت الذي كشفت فيه أن زوجها يتعرض لمعاكسات من الفتيات بسبب وسامته ولكنها تمنحه كل ثقتها.

رانيا تزوجت مرتين من قبل الأولى من والد ابنتيها عاطف عوض، ثم تزوجت فيما بعد من الفنان مصطفى فهمي.