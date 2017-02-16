لهذه الأسباب لوح التقطيع الخشبي أفضل من البلاستيكي

لندن ـ إذا كنتم تعتقدون أن لوح التقطيع الخاص بكم والمصنوع من البلاستيك هو الأفضل والأنظف والأصح.. فأنتم بالتأكيد على خطأ.

فعلى عكس ما هو معروف وسائد، فإن الألواح البلاستيكية تحوي الكثير من البكتيريا بكميات أكبر بكثير من الألواح الخشبية، بحسب تقرير نشره موقع صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

فهناك اعتقاد بأن الألواح البلاستيكية أصح من الخشبية وذلك لسهولة تنظيفها، إلا أن دراسة حديثة أثبتت أن البكتيريا تتكاثر بطريقة أسرع على الأسطح البلاستيكية.

لوح بلاستيكي

الدراسة، التي أجريت بجامعة ويسكونسن، كشفت أن أنواعاً من البكتيريا، ومنها السالمونيللا، لا تستطيع العيش على الألواح الخشبية إذا تركت طوال الليل، إلا أنها تنمو وتتكاثر على الألواح البلاستيكية.

بل أشارت دراسة أخرى إلى وجود حالات مرضية ناتجة عن استخدام الألواح البلاستيكية.

كما أن الألواح القديمة والمليئة بتشققات تحوي الكثير من البكتيريا أيضاً، حيث إنها تتجمع وتتكاثر في تلك التشققات، لذا فمن الأفضل دائماً التخلص من تلك الألواح القديمة.

لوح خشبي

وينصح خبراء التغذية باللجوء إلى غسل ألواح التقطيع، سواء البلاستيكية أو الخشبية، بالماء الساخن والصابون وتجفيفها جيداً بالمنشفة قبل الاستخدام، لتفادي الإصابة بالأمراض. كما يحذر خبراء التغذية من ترك الألواح المبتلة قريبة من بعضها، حيث إن ذلك يساعد على تضاعف أعداد البكتيريا.