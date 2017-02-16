كريستيانو رونالدو يعاني من الجفاف الأوروبي

لندن ـ بنهاية مباراة أمس أمام نابولي الإيطالي، قطع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد الإسباني، أطول سلسلة من جفاف التسجيل في تاريخ مشاركاته بدوري أبطال أوروبا.

كريستيانو فشل أمس في تسجيل أي من الأهداف الثلاثة التي فاز بها النادي الملكي على ضيفه نابولي الإيطالي، ووفقا لصحيفة “ديلي ميل” الإنجليزية، فقد فشل كريستيانو في تسجيل أي هدف خلال 523 دقيقة متتالية في البطولة الحالية، وحقق بذلك أطول سلسلة من فشل التسجيل في تاريخه.

وأشارت الصحيفة إلى أن كريستيانو نجح في تسجيل هدفين في بداية منافسة ريال مدريد على اللقب الموسم الحالي في دور المجموعات، الأول في سبورتينج لشبونة البرتغالي، والثاني في بوروسيا دورتموند الألماني، ومنذ ذلك الوقت لم يسجل أي هدف.

لكن في المقابل، نجح الدون البرتغالي في تمرير 5 كرات حاسمة، كان آخرها ليلة أمس، بتمريرة ساحرة لتوني كروس الذي سجل هدفا رائعا.