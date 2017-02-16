رئيس المعارضة الإسرائيلية: خيار “الدولة الواحدة” خطير

القدس المحتلة- الأناضول- اعتبر زعيم المعارضة الإسرائيلية، ورئيس حزب “المعسكر الصهيوني” المعارض، يتسحاق هرتسوغ، خيار “الدولة الواحدة”، بأنه خطير.

وقال هرتسوغ، في تصريح صحفي حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه: “كان من المحزن والمخجل رؤية نتنياهو يتهرب من فكرة الانفصال عن الفلسطينيين من خلال (خيار) حل الدولتين”.

وأضاف هرتسوغ: “على كل اسرائيلي أن يشعر بالفزع من الاعتقاد الذي يقول إن بالإمكان اقامة دولة واحدة ما بين البحر ( المتوسط) والاردن”.

واعتبر أن الدولة الواحدة، تعني أن “ليس هناك دولة يهودية”.

وقال هرتسوغ: “هذه مأساة خطيرة، وسنخوض صراعا جديدا ضدها بكل الطرق الممكنة”.

وألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نتنياهو في البيت الأبيض مساء أمس، إلى إمكانية التخلي عن خيار حل الدولتين، وإقامة دولة واحدة تستوعب الفلسطينيين والإسرائيليين.

وكانت اللجنة الرباعية الدولية، التي تضم الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وروسيا والأمم المتحدة، قد طرحت على الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، عام 2003، خارطة طريق تنص على قيام دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل، ولذلك سمي بمبدأ “حل الدولتين”.

وتمسكت الإدارة الأمريكية السابقة بحل الدولتين، واعتبرت مع الشركاء الآخرين في اللجنة الرباعية أنه الحل الوحيد للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وفي آخر مؤتمر صحفي له كرئيس للولايات المتحدة، يوم 18 يناير/ كانون ثان الماضي، حذر أوباما من أن الاستيطان الإسرائيلي سيقوض فرص إنهاء الصراع على أساس دولتين، وسيؤدي إلى “دولة واحدة يعاني فيها ملايين الناس (الفلسطينيين) من الظلم”.