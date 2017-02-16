دي ميستورا يدعو إلى “مضاعفة الجهود” لتسوية سياسية في سوريا

موسكو- أ ف ب- دعا موفد الأمم المتحدة لسوريا ستافان دي ميستورا الخميس في موسكو إلى “مضاعفة الجهود” بهدف تسوية سياسية في سوريا، بينما تفتتح مفاوضات جديدة حول النزاع السوري في اليوم نفسه في استانا.

وقال دي ميستورا “الآن، انها اللحظة المناسبة تماما لمضاعفة الجهود بهدف تطبيع العملية السياسية في سوريا”، حسب تصريحات مترجمة إلى الروسية ادلى بها خلال لقاء مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونقلتها وكالة الانباء تاس.

واكد “دعم” الامم المتحدة للمفاوضات حول سوريا التي تجري برعاية روسيا وايران وتركيا ومن المقرر أن تبدأ الخميس في استانا عاصمة كازاخستان، بمشاركة وفدين من الحكومة والمعارضة السوريتين و”فرق فني” من المنظمة الدولية.

وصرح مسؤول في وزارة الخارجية الكازاخستانية في لقاء مع الصحافيين في استانا ان جلسة بحضور الدول الراعية لهذه المفاوضات ووفدي الحكومة والمعارضة السوريتين ستفتتح عند الساعة 16,00 (10,00 ت غ).

ومباحثات استانا هي الاولى التي تعقد برعاية روسية تركية ايرانية بعد استبعاد أي دور لواشنطن التي شكلت مع موسكو الطرفين الضامنين لاتفاقات الهدنة السابقة التي مهدت لجولات المفاوضات بين طرفي النزاع في جنيف.

وعقدت في 23 كانون الثاني/ يناير، جولة اولى من محادثات أستانا بين وفدي النظام والفصائل المعارضة، برعاية كل من موسكو وأنقرة وطهران، تم الاتفاق خلالها على آلية لتثبيت وقف اطلاق النار لكنها لم تحقق أي تقدم لتسوية سياسية للنزاع الذي اودى بحياة اكثر من 310 آلاف شخص منذ 2011.