وزير الدفاع الروسي يحذر نظيره الأمريكي من مغبة مخاطبة موسكو بلغة التهديد

عواصم ـ الأناضول ـ حذر وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الخميس، نظيره الأمريكي، جيمس ماتيس، من مخاطبة روسيا بلغة الوعيد والتهديد.

جاء ذلك ردًا على تصريحات وزير الدفاع الامريكي الذي قال إن بلاده “تنوي مخاطبة موسكو” من موقع قوة، وذلك خلال اجتماع وزراء دفاع الدول الأعضاء في حلف الناتو.

وأكد شويغو استعداد بلاده لاستئناف التعاون العسكري مع الولايات المتحدة الأمريكية، ولكنه نبه إلى رفض بلاده لغة الوعيد والتهديد، حسب ما نقلت عنه وكالة سبوتنيك الروسية، اليوم.

وفي هذا الشأن قال شويغو “نحن مستعدون لاستئناف التعاون مع البنتاغون، إلا أن محاولات إقامة الحوار مع روسيا من موقع القوة باطلة”.

وأوضح قائلًا “ننتظر إيضاحًا بشأن موقف البنتاغون، خلال لقاء رئيس أركان الجيش الروسي، فاليري غيراسيموف بنظيره الأمريكي جوزيف دانفورد، في (العاصمة الأذرية) باكو”، اليوم.

وكانت العلاقات بين حلف الناتو وموسكو قد تدهورت عقب ضم روسيا شبه جزيرة القرم إليها في 2014، ودعمها تمردا شرقي أوكرانيا.

ووصل 500 جندي أمريكي، أول أمس الثلاثاء، إلى ميناء البحر الأسود في رومانيا مزودين بدبابات وآليات بهدف تعزيز الدفاع في هذا البلد الذي يعد “الخاصرة الشرقية” لحلف شمال الأطلسي “الناتو”.