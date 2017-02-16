غذاء الرئيس أردوغان والشيخ تميم بمطعم تركي يفتح شهية الصحف ومواقع التواصل بقطر

الدوحة ـ الأناضول ـ حظيت مأدبة الغداء التي أقامها أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بمطعم تركي في “قطر مول” أكبر مجمع تجاري في الدوحة، تكريما للرئيس رجب طيب أردوغان، باهتمامات جميع الصحف المحلية الصادرة اليوم الخميس، ومواقع التواصل الاجتماعي، التي فُتحت شهيتها على تناولها.

وتداول نشطاء التواصل الاجتماعي صورا وفيديوهات للغداء بالمطعم وزيارة المول التجاري على نطاق واسع، معتبرين أن هذا الأمر يدلل على تواضع الزعيمين وقوة العلاقات التى تربط بلديهما.

وتصدر الغداء، العناوين التمهيدية لكل مانشيتات الصحف اليوم. فجاء في صحيفة “العرب” تحت عنوان “تناولا الغداء في مطعم تركي بـ”قطر مول” .. صاحب السمو وأردوغان يبحثان ملفات فلسطين وسوريا واليمن”.

وعنونته صحيفة “الشرق” بـ”سمو الأمير يقيم مأدبة غداء بالمطعم التركي في قطر مول.. صاحب السمو وأردوغان يستعرضان قضايا المنطقة”.

أما “الراية” فكتبت: “صاحب السمو والرئيس التركي يبحثان تعزيز العلاقات .. سموه أقام مأدبة غداء بمطعم تركي في قطر مول تكريما لأردوغان”.

وفي “الوطن” جاء عنوان “صاحب السمو أقام مأدبة غداء للرئيس أردوغان .. وتجولا في قطر مول .. قمة الإخوة تعزز العلاقات مع تركيا”.

وقالت الصحف إن أمير قطر أقام مأدبة غداء بمطعم تركي في “قطر مول” أمس الأربعاء، تكريما لأخيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والوفد المرافق له.

وأشارت إلى أن المأدبة حضرها عدد من الوزراء، فيما حضرها من الجانب التركي أعضاء الوفد الرسمي المرافق لأردوغان.

وتناول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي صوراً وفيديوهات التقطوها لزيارة الرئيس التركي وأمير قطر للمول الذي يعد أكبر مركز تجاري في قطر، واُفتتح في ديسمبر/كانون الماضي، وتناولهما الغداء في المطعم التركي.

الإعلامي القطري جابر الحرمي رئيس تحرير صحيفة “الشرق” السابق نشر صورة لأردوغان وأمير قطر في المطعم ، وكتب تغريدة قال فيها “بعيداً عن الرسميات..الشيخ تميم والرئيس أردوغان يتناولان الغداء في أحد المطاعم التركية بالدوحة، علاقة تجاوزت الأطر البروتوكولية”.

بدوره نشر المغرد “عمر بن عبري النهدي” صورة للزعيمين بالمطعم، وكتب قائلاً :”حماة السنة بالمنطقة .. التواضع والتميز يميز الشيخ تميم وأردوغان في مطعم تركي في الدوحة بعيد عن الرسميات”.

وفي السياق نفسه، غرد “سالم بن صالح آلجهمان” بالقول: “سمو الأمير تميم يتجول مع ضيفه العزيز الرئيس أردوغان في قطر مول ويتغدون في المطعم التركي فالعلاقة أخويه وخارج البروتوكولات”.

وغادر أردوغان الدوحة مساء أمس مختتماً جولة خليجية استهلها الأحد الماضي، بزيارة البحرين ثم السعودية التي عاد إليها مجددا مساء أمس، حيث زار الحرم النبوي في المدينة المنورة ، ثم أدى مناسك العمرة في مكة المكرمة.

وتشهد العلاقات التركية القطرية تجانسًا وتناغمًا في الرؤى حيال العديد من الأزمات والقضايا التي تشهدها المنطقة في الوقت الراهن.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين تركيا وقطر مليار و300 مليون دولار خلال عام 2015، في ظل توقعات بتصاعد هذا الحجم في سياق التعاون المتنامي بين البلدين.

ويبلغ حجم استثمارات الشركات التركية العاملة في قطر نحو 14 مليار دولار، فيما تعد تركيا وجهة اقتصادية مهمة للدوحة.

وتحتل الاستثمارات القطرية في تركيا المرتبة الثانية من حيث حجمها حيث تبلغ نحو 20 مليار دولار، وتتركز تلك الاستثمارات في قطاعات الزراعة والسياحة والعقار والبنوك.