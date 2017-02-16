إيران تؤكد: الترسانة النووية الإسرائيلية أكبر تهديد للسلام العالمي

طهران- أ ف ب- أكدت إيران الخميس أن الترسانة النووية الإسرائيلية هي الخطر الاكبر على السلام العالمي، غداة تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منع ايران من تطوير سلاح نووي.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي إن “الترسانة النووية للكيان الصهيوني تشكل اكبر تهديد للسلام والامن الاقليمي والعالمي”، على ما نقلت وكالة الانباء الرسمية ايرنا.

والاربعاء صرح ترامب بعد لقاء رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو في واشنطن ان “الخطر الذي تمثله طموحات إيران النووية” يشكل احد اهم التحديات الأمنية التي تواجهها إسرائيل.

وقال الرئيس الأمريكي للصحافيين انه سيقوم “بالمزيد لمنع إيران من تطوير سلاح نووي في أي وقت”.

لكن قاسمي قال ردا على تصريحات ترامب ونتنياهو إن “الحقيقة هي أن النظام الصهيوني يكرر هذه المزاعم الواهية” فيما “لم سبق له أن التزم بأي قوانن او ضوابط دولة، ومتلك المئات من الرؤوس ف ترسانته النووة”.

كما أشار إلى تأييد “الوكالة الدولة للطاقة الذرية ف تقاررها سلمة البرنامج النوو الاراني، الحققة الت أيدتها مرارا مختلف الدول اضا”.

ويعتقد أن إسرائيل هي القوة النووية الوحيدة في الشرق الأوسط لكنها لطالما رفضت تأكيد حيازتها هذه الاسلحة او نفيها.

وتدور حرب كلامية متصاعدة بين طهران وواشنطن منذ ما قبل تنصيب ترامب رسميا رئيسا للولايات المتحدة في كانون الثاني/ يناير.

أبرم الاتفاق الدولي بشأن ملف إيران النووي أثناء رئاسة باراك أوباما في تموز/ يوليو 2015 ودخل حيز التنفيذ مطلع 2016، ونص على رفع العقوبات الدولية عنها مقابل لجم برنامجها النووي.

وقال ترامب ان الاتفاق التاريخي مع ايران “من اسوأ الاتفاقات التي رأيت”.

وانذر معارضو الاتفاق وبينهم نتانياهو انه عند انتهاء مهلة عدد من شروط الاتفاق خلال 10 و15 عاما فستكون طهران جاهزة لصنع قنبلة نووية.

لكن طهران نفت مرارا السعي إلى صنع أسلحة نووية مؤكدة ان انشطتها موجهة حصرا للاستخدامات المدنية على غرار توليد الطاقة.