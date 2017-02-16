ماتيس: الولايات المتحدة غير مستعدة “حالياً” للتعاون العسكري مع روسيا

بروكسل- أ ف ب- أكد وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس الخميس أن بلاده ليست مستعدة “حاليا” للتعاون العسكري مع روسيا، بعد دعوة نظيره الروسي سيرغي شويغو الى تحسين العلاقات الثنائية.

وادلى ماتيس يتصريحاته في ختام اجتماع لوزراء دفاع الحلف الاطلسي في بروكسل مؤكدا التزام الولايات المتحدة الحلف معربا عن الاعجاب “بقوة الروابط بين ضفتي الاطلسي”.

ردا على سؤال حول مدى امكانية الوثوق بروسيا اليوم وسط توتر حاد في علاقاتها مع الحلف، قال ماتيس إن “الاشكالية مع روسيا هي وجوب احترامها للقانون الدولي كما نتوقع من كل دولة في الكرة الارضية أن تفعل ذلك”.

وأضاف “لسنا في وضع مؤات حاليا للتعاون في المجال العسكري، لكن قادتنا السياسيين سيبادرون إلى محاولة التوصل إلى ارضية مشتركة وطريقة لاحراز تقدم”.

وأوضح أن الهدف يكمن في أن “تحترم روسيا التزاماتها وان تعود الى شراكة، او نوع من الشراكة، مع الحلف الأطلسي”، مضيفا “على روسيا اثبات جدارتها أولا”.

قرر الحلف الاطلسي اجراء تعزيز غير مسبوق منذ الحرب الباردة لانتشاره العسكري على خاصرته الشرقية بسبب سلوك روسيا منذ ضمها شبه جزيرة القرم الاوكرانية في 2014.

ويستعد الحلف لنشر أربعة كتائب من القوات المتعددة الجنسيات يعد كل منها الف رجل في بولندا ودول البلطيق.