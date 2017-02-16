التحالف العربي في اليمن: سنحقق في قتل مدنيين بقصف جوي قرب صنعاء

الرياض- د ب أ- أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الذي تقوده المملكة العربية السعودية، الخميس أنها ستقوم بالتحقيق في المعلومات التي تقول انه تم قتل عدد من المدنيين في قصف جوي طال أحد المساكن الليلة الماضي قرب العاصمة صنعاء.

وقالت قوات التحالف، في بيان صحفي الخميس نشرته وكالة الانباء السعودية الرسمية (واس)، “اطلعنا على التقارير الإعلامية بشأن مزاعم ميليشيا الحوثي حول مقتل مدنيين في قصف طال أحد المساكن مساء البارحة قرب العاصمة صنعاء”.

وجاء في نص البيان “نود التنويه أن هناك مواجهات عسكرية قائمة منذ أيام بين قوات الجيش اليمني والميليشيات الحوثية في تلك المنطقة، وسنتحقق من صحة تلك المزاعم وسنزود وسائل الإعلام بأي معلومات تردنا”.

وكانت مصادر محلية يمنية أفادت في وقت سابق اليوم بمقتل تسعة أشخاص وإصابة 12 آخرين جميعهم نساء وأطفال جراء قصف استهدف أمس الاربعاء تجمع عزاء نساء في مديرية أرحب شمالي العاصمة صنعاء.

يأتي ذلك في وقت قالت فيه منظمة “هيومن راتيس ووتش” الخميس إن هجمات التحالف بقيادة السعودية استمرت في قتل وتشويه الأطفال وتدمير المدارس والمستشفيات في اليمن وذلك بعد إخراجه من قائمة “العار” في كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

وقالت المنظمة، في بيان صحفي ، إن التحالف منذ أن بدأ بتنفيذ عمليات عسكرية في اليمن في آذار/ مارس 2015، “هاجم بصفة غير قانونية بيوتا وأسواقا ومستشفيات ومدارس ومحلات تجارية مدنية ومساجد”.