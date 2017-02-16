45 قتيلا على الاقل في تفجير سيارة مفخخة استهدف معارض للسيارات في بغداد وتنظيم الدولة يتبنى العملية

بغداد- أ ف ب- اعلنت قيادة عمليات بغداد مقتل 45 شخصا على الاقل في انفجار سيارة مفخخة وسط معارض للسيارات في منقطة البياع وتبنى تنظيم الدولة الاسلامية “داعش” مسؤوليته عنه.

وكانت حصيلة سابقة افادت بمقتل 39 شخصا في التفجير.

وقال العميد سعد معن الناطق باسم عمليات بغداد ان “الاعتداء الارهابي في معارض البيع المباشر في منطقة البياع كان بواسطة عجلة مفخخة مركونة حيث خلف 45 شهيدا و49 مصاباً كمعلومات اولية”

ومن جانبه، تبنى تنظيم الدولة الاسلامية “داعش” التفجير الذي وقع عند الساعة الرابعة بالتوقيت المحلي (1,00 تغ) وقت الذروة بالنسبة لهذه التجارة.

ويأتي التفجير غداة استهداف معارض السيارات في منطقة جميلة الواقعة ضمن مدينة الصدر ما اسفر عن مقتل 11 شخصا، وتبنى تنظيم الدولة الاسلامية العملية.

وتفجير السيارة المفخخة هو الثالث في غضون ثلاثة أيام شهدت خلاها العاصمة العراقية ازدحاما شديدا.

واظهرت صور التقطها ناشطون جثث الضحايا متفحمة على الارض فيما يحاول رجال الدفاع المدني اخماد الحرائق التي اندلعت في عدد كبير من السيارات.

كما تظهر محاولات لاطفاء سيارات محترقة لا يزال الضحايا في داخلها.