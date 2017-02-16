اجتماع مرتقب الجمعة بين ليبرمان ونظيره الأمريكي

القدس المحتلة- الأناضول- من المرتقب عقد اجتماع، الجمعة، في مدينة ميونيخ الألمانية، بين وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان ونظيره الأمريكي، جيمس ماتيس.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية العامة (رسمية) إن اللقاء سيعقد على هامش مؤتمر “الأمن الدولي”، الذي يعقد في ألمانيا، بمشاركة العديد من وزراء الدفاع الخارجية من أنحاء العالم.

وهذا هو أول اجتماع بين ليبرمان ونظيره الأمريكي، بعد أن تحادثا هاتفيا الأسبوع الماضي.

وكان قد أُعلن سابقا أن ليبرمان سيلتقي على هامش المؤتمر مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، لبحث التطورات في سوريا.

وبحسب الإذاعة فإن ليبرمان، الذي يغادر إلى ميونيخ مساء الخميس، سيلتقي عدد من وزراء الدفاع من دول مختلفة، دون تحديدهم.

من جانبه، أعرب ليبرمان عن ارتياحه لتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء بأنه سيقبل أي حل يتم التوصل إليه بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وقالت للإذاعة الإسرائيلية، الخميس، إن هذه التصريحات “تشكّل تغييرا جوهريا للسياسة الامريكية السابقة”.

وكان ترامب، قد قال الأربعاء خلال مؤتمر صحفي عقده مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو: “اتطلع لحل الدولتين أو دولة واحدة، وأؤيد الحل الذي يوافق عليه الجانبان”.

وأضاف ترامب: “على إسرائيل أن تبدي مرونة أكبر في التفاوض مع الفلسطينيين، وتوقف بناء المستوطنات مؤقتاً كي يمكن التوصل إلى السلام”.

وعن نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس قال ترامب: “أود أن يحدث ذلك، ونحن ندرس هذا بعمق شديد وبعناية فائقة جداً، صدقوني، وسنرى ما الذي سيحصل بعد ذلك”.