لافروف: على موسكو وواشنطن “أن تمضيا قدما” حين تتقاطع مصالحهما

بون- أ ف ب- اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الخميس اثر اجتماعه الاول مع نظيره الأمريكي ريكس تيلرسون أن على روسيا والولايات المتحدة أن تتفاهما حين تتقاطع مصالحهما.

وقال لافروف بحسب مشاهد بثها التلفزيون الروسي العام “من الواضح اننا لا نستطيع تسوية كل المشاكل واعتقد ان قوى كبرى مماثلة لا يمكنها ابدا ان تدبر حلولا لكل الامور”.

واضاف “لكننا ندرك جميعا انه حيث تتقاطع مصالحنا، وذلك هو الامر غالبا، علينا ان نمضي قدما”.

إلى ذلك، اوضح لافروف ان موضوع العقوبات التي فرضتها واشنطن على موسكو العام 2014 لم يتم التطرق اليه في اللقاء الذي عقد على هامش قمة مجموعة العشرين في بون.

وأورد “لا نبحث العقوبات، ننطلق من واقع انه حدث عارض وان من قرروها عليهم ان يقيموا اين تكمن فاعليتها بالنسبة اليهم”، لافتا الى ان الرئيسين الامريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين سيلتقيان حين يعتبران ذلك “ممكنا”.