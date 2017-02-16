النجم التونسي صابر الرباعي ينفي القبض عليه في لندن وبحوزته مخدرات

لندن ـ انتشرت إشاعة عبر مواقع إلكترونية عربية، أخبار تؤكد إلقاء القبض على النجم التونسي صابر الرباعي في مطار هيثرو بلندن، وبحوزته مادة مخدرة كوكائين في حقيبته.

لكنّ الفنان التونسي خرج عن صمته، ونشر فيديو مصورا له من داخل منزله ليثبت عدم صحة هذا الخبر، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، قائلاً: “أحبابي، نحبكم برشا، أنا موجود في بيتي مع عائلتي ولم أغادر تونس إلى لندن”.

وأضاف: “أحب أن أطمئنكم بأن هذه الإشاعات المغرضة لم تزدني إلا قوة بكم وبحبكم الصادق لي وتحية لكم ولكل الناس الذين وقفوا معي”.