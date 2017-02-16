حليمة بولند تعلن عن موعد اعتزالها

دبي ـ قالت الإعلامية الكويتية، حليمة بولند، إن اليوم الذي ستعلن فيه اعتزالها ستكون في قمة نجوميتها، مؤكدة أنها تفضل أن يتذكرها الجمهور دائمًا وهي في أفضل صورها.

وأضافت في تصريحات صحافية “سأعتزل وأنا في قمّة نجوميتي، ولن أعتزل بعد تخافت الأضواء من حولي، ولكن متى القرار! الله أعلم”.

ومن جانب آخر، أعلنت بولند موعد عودتها للشاشة مرة أخرى، مشيرة إلى أنها تحضر حاليًا لبرنامج ضخم، سيتم عرضه في رمضان المقبل عبر قناتين كبيرتين، متمنية أن ينال إعجاب جمهورها.

وكشفت بولند عن عمرها الحقيقي، موضحة أنها تبلغ 36 عامًا، ولكنها تشعر دائمًا أن عمرها توقف عند 24 عامًا.