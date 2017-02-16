اشتعال الحرب بين حسين فهمي وزوجته السعودية… والفنان يحاول منعها من السفر

القاهرة ـ تقدم يسري سامي السيد محامي الفنان المصري حسين فهمي، بطلب أمام محكمة أسرة أكتوبر يطالب فيه بمنع سفر زوجته السعودية رنا القصبي وإدراج اسمها على قوائم الممنوعين من السفر، وإلزام مصلحة الجوازات ووثائق السفر والهجرة والجنسية بتقديم بيانات بتحركاتها منذ زواجها، وعدم السماح لها بالسفر إلا بعد حصولها على إذن كتابي منه.

محامي حسين فهمي، قال في الأمر الوقتي الذى حمل رقم 292 لسنة 2016: “إن موكله حسين فهمى قد تزوج “رنا القصبي” بموجب عقد شرعي، ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج الصحيحة، ومازالت في عصمته حتى الآن، إلا أنها خرجت من المنزل، واعتادت السفر خارج البلاد بدون إذنه أو الحصول على موافقته عند السفر”.

وأضاف: “كان يجب عليها أن تسكن مع زوجها الفنان حسين فهمي، وأن تحافظ على ماله وتقوم بخدمته والعناية به وبشئونه، إلا أنها خرجت على طاعته بالمخالفة للمادة 11 من القانون رقم 25 لسنة 120 وتعديلاته، حيث تسافر بدون إذنه”.

يذكر أن رنا القصبي، كانت قد قامت برفع دعوى خلع عليه قبل فترة، ولكنها عادت وتنازلت عنها.