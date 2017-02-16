50 قتيلاً في تفجير انتحاري استهدف مزارا صوفياً جنوبي باكستان





إسلام أباد ـ الأناضول ـ قُتل خمسون شخصاً على الأقل، وجُرح أكثر من مائة آخرين، اليوم الخميس، في تفجير انتحاري استهدف مزاراً صوفياً بمدينة “سهوان”، جنوبي باكستان.

وذكرت مصادر أمنية، للأناضول، أن حصيلة التفجير، الذي وقع بعد صلاة المغرب، لا تزال قابلة للارتفاع؛ نظراً لكونه استهدف حشداً كبيراً من المصلين والزوار والمارة.

وأوضحت أن الموقع المستهدف هو مزار للشيخ الصوفي “لال شاهباز قالندار”، ويقع شمالي مدينة “سهوان”، التابعة لإقليم السند، جنوبي البلاد.

من جانبها، ذكرت قناة “جيو” الباكستانية، نقلا عن شهود عيان، أن الانتحاري فجر نفسه عقب دخوله البوابة الرئيسية للمزار.

وأشارت القناة إلى أن مروحيات عسكرية شاركت في إخلاء الجرحى وإحضار المساعدات الطبية للمكان.

وذكرت القناة أن تنظيم “داعش” الإرهابي، تبنى المسؤولية عن الهجوم، دون الإشارة إلى مصادرها.

وفي نوفمبر/تشرين ثاني الماضي، استهدف تفجير تبناه “داعش”، ضريحًا بولاية بلوشستان جنوبي باكستان؛ ما أدى إلى مقتل 52 شخصاً، وإصابة 100 آخرين.