ايكيا السويدية للأثاث تستبعد النساء من كتالوج جديد في إسرائيل

تل أبيب ـ د ب ا: أصدرت شركة ايكيا السويدية العملاقة للأثاث كتالوجا جديدا في إسرائيل، لا يحتوي على صور نسائية.

وقال شوكي كوبلنز، مدير مبيعات التجزئة لايكيا في إسرائيل، إنه جرى تصميم المادة الترويجية مع الأخذ في الاعتبار يهود الحريديم الأصوليين الذين يحرمون صور النساء، “في محاولة للوصول إلى هذه الأقلية” في إسرائيل.

وتصور صفحات الكتيب مشاهد مختلفة للحياة الأسرية في إعدادات ايكيا، ولكن الصور الواردة به هي لذكور فقط.

وأثار هذا الأمر رد فعل عنيف على الانترنت ضد إغفال النساء والفتيات في الكتيب.

ويشكل اليهود المتطرفون نحو 10 % من سكان اسرائيل البالغ عددهم 6ر8 مليون نسمة. ويكرس الرجال أنفسهم عموما لدراسة العلوم الدينية في حين تكتفي النساء بالعمل.