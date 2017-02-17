﻿الأمن المصري يداهم منازل عائلة الشاطر وتعتقل نجل نائب المرشد العام للإخوان

القاهرة ـ « القدس العربي» : اعتقلت قوات الأمن المصرية حسن الشاطر، نجل نائب المرشد العام للإخوان المسلمين، خيرت الشاطر، بعد مداهمة منازل تعود للعائلة.

وأكدت عائشة الشاطر، شقيقة حسن، خبر اعتقال شقيقها عبر صفحتها على موقع «فيسبوك». وقالت: «ست ساعات تفتيش وانتهاك لحرمات بيوت كل أبناء الشاطر، والقبض على حسن أخويا».

وأضافت: «معلوم لدى الجميع أننا جميعا ليس لأي فرد منا أي نشاط سياسي منذ صغرنا وحتى الآن، ونتعرض لهذا الانتقام من الانقلاب فقط؛ لأننا أبناء خيرت الشاطر».

من جهة أخرى، قررت إدارة كلية الإعلام في جامعة القاهرة فصل طالب في السنة الرابعة النهائية في الدراسة، بتهمة إساءته للكلية عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وقالت الدكتورة جيهان يسري، عميدة كلية الإعلام في جامعة القاهرة، إن قرار فصل الطالب لمدة فصل دراسي كامل، صدر من مجلس التأديب الخاص في الكلية، بناء على واقعة اتهم بها منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بإساءته للكلية وأعضاء هيئة التدريس.

من جهته، قال حسين لطفي، طالب كلية الإعلام المفصول، إن القرار سببه الرئيسي انتقاده لتظاهرات 30 يونيو، التي عُزل على إثرها الرئيس المصري محمد مرسي من السلطة، وذلك عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»، مشيرا إلى أن الحساب الذي نشرت به إساءات للكلية وأساتذتها ليس له علاقة به.

وأشار لطفي في تصريحات لـ»القدس العربي» إلى أنه قدم تظلما ضد قرار إدارة الكلية، وتم تحديد مجلس تأديب استئنافي الأسبوع المقبل، يضم أستاذا من كلية الحقوق وآخر من كلية الإعلام يرأسها نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون التعليم والطلاب، لافتا إلى أن إدارة الجامعة تتعاطف معه إلى حد كبير، على عكس إدارة الكلية التي تتعنت ضده، حسب وصفه.

وكشف الطالب عن أن مدير أمن الكلية أبلغه في البداية أنه متهم بالإساءة للكلية وأساتذتها، وعرض له صورة ضوئية للإساءات «سكرين شوت» من حساب «فيسبوك»، وأن عميدة الكلية كانت تتعامل مع الأمر في البداية على سبيل الدعابة، حتى فوجئ بتحويله للتحقيق في الشؤون القانونية قبل اتخاذ القرار سالف الذكر.

وأوضح أنه اكتشف أن الإساءات الصادرة ضد الكلية منسوبة لحساب مسروق من طالبة أجنبية، وتم وضع اسمه عليه، كاشفا أن هذا الحساب تم إغلاقه عقب تقدمه ببلاغ لمباحث الإنترنت في وزارة الداخلية، إذ أبلغه رجال المباحث أنهم لم يتمكنوا من تحديد هوية صاحبة الحساب الأصلية أو سارقه الذي نشر عليه الإساءات.

وتابع الطالب المفصول: «نهرني مدير الشؤون القانونية ووكيل الكلية، وهدداني بالفصل، بعد كشف انتقاد وجهته عبر حسابي الأصلي لتظاهرات 30 يونيو»