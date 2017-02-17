﻿ترامب: لا أملك شيئا في روسيا

واشنطن – د ب أ: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الخميس، أنه يعتزم إصدار مرسوم جديد الأسبوع المقبل حول سياسة الهجرة، بدلا من المرسوم السابق المثير للجدل الذي رفضته المحاكم الأمريكية.

واستغل ترامب مؤتمره الصحافي، أمس، للتبرؤ من أي علاقة مع موسكو، موضحا أنه لا يملك أي شيء في روسيا.

وأضاف أيضا، أنه لا يوجد عليه أي قروض أو له صفقات في روسيا، وأن التقارير الإخبارية عن أن مساعديه كانوا على اتصال مع الروس خلال حملة الانتخابات الرئاسية العام الماضي، هي «أخبار زائفة نشرتها وسائل الإعلام.» وقال إنه سيحقق في التسريبات إلى وسائل الإعلام، والتي وصفها بـ»الإجرامية».