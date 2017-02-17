ترامب: لا أملك شيئا في روسيا
Feb 17, 2017
واشنطن – د ب أ: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الخميس، أنه يعتزم إصدار مرسوم جديد الأسبوع المقبل حول سياسة الهجرة، بدلا من المرسوم السابق المثير للجدل الذي رفضته المحاكم الأمريكية.
واستغل ترامب مؤتمره الصحافي، أمس، للتبرؤ من أي علاقة مع موسكو، موضحا أنه لا يملك أي شيء في روسيا.
وأضاف أيضا، أنه لا يوجد عليه أي قروض أو له صفقات في روسيا، وأن التقارير الإخبارية عن أن مساعديه كانوا على اتصال مع الروس خلال حملة الانتخابات الرئاسية العام الماضي، هي «أخبار زائفة نشرتها وسائل الإعلام.» وقال إنه سيحقق في التسريبات إلى وسائل الإعلام، والتي وصفها بـ»الإجرامية».
ترامب: لا أملك شيئا في روسيا
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- هذا الرجل منافق وكذاب .
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- فإن سبق و حقق نجاحات باهرة في BUSINESS ، ( قطاع خاص ) ، فإنه لن يستطيع تحقيقها في القطاع العام .
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- وفرقة الأطر الوفّية التي خدمته في قطاعه الخاص، وصاحبته إلى البيت الأبيض ، تفتقد إلى حد بعيد إلى التكوين والتجربة الإدارية والسياسية الضرورية في القطاع العام .
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- تصريحه ” لا يملك أي شء في روسيا ” يضحكني، وأتسائل ماذا كان يفعل Donald TRUMP فيMOSCOW خلال زيارته المتعددة لها ؟ . ولأي أسباب كانت له صداقة مع بوتين ؟ . وأخيرا وليس بأخير ، كيف استطاع بوتين ان يشطحّه بالفيديوهات التي تملكها أجهزة المخابرات الروسية FSB…؟.
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- باختصار ، تصريح Donald TRUMP يذكرني في أقاويل المخلوع علي عبد الله الخفاش ، أنه ” لا يملك أي حساب بنكي سري في الخارج ، ويتحدى اي كان بان يثبت العكس ” . نكتة ( رديئة ) يعني ؟…
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***** كيف لكلاهما ، ان لا يحكيان عن تقنية استعمال الأسماء المستعارة ؟ *****.
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- كيف للمخلوع ان لا يمكل ” الملايير المختلسة المهربة ” ، وفي نفس الوقت يدفع مصاريف جيش جمهوري اعرمرم يحارب الدولة اليمنية ، منذ سنتين ؟ . دول قائمة بذاتها تحتار في توفير الإنفاقات العسكرية والحربية ، بينما نحن بصدد ” رجل ” واحد ، المخلوع ، يدفع المصاريف الهائلة …
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- غريبة عجيبة هي ” شؤون ” الأغنياء .