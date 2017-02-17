﻿العراق: عشرات القتلى في تفجير لـ«الدولة الإسلامية»

بغداد ـ «القدس العربي»ـ وكالات: قتل 52 شخصا، أمس الخميس، في انفجار سيارة مفخخة وسط معارض للسيارات في بغداد، تبناه تنظيم «الدولة الإسلامية».

وقال مسؤول في وزارة الداخلية إن عدد القتلى بلغ 52 شخصا، كما أصيب أكثر من 50 آخرين بجروح. وأكد مسؤولون في المستشفيات هذه الحصيلة.

وأعلنت قيادة عمليات بغداد أن «السيارة المفخخة انفجرت وسط معارض للسيارات في منطقة البياع».

وقال العميد سعد معن الناطق باسم عمليات بغداد، إن «الاعتداء الإرهابي في معارض البيع المباشر في منطقة البياع كان بواسطة عجلة (سيارة) مفخخة مركونة».

واظهرت مشاهد بثها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي جثثا متفحمة وممزقة واضرارا جسيمة طاولت المنطقة المستهدفة، فيما كان الدفاع المدني يحاول إخماد الحرائق.

وهذا التفجير هو الأكثر دموية الذي يضرب بغداد منذ اعتداء ضخم بواسطة شاحنة مفخخة استهدفت مجمعين تجاريين في منطقة الكرادة، ما أدى الى مقتل أكثر من 320 شخصا في تموز/ يوليو العام الماضي.

في الموازاة، قال مسؤول كبير في المخابرات الكردية إنه إذا ما تم طرد تنظيم «الدولة الإسلامية» من معقله في مدينة الموصل العراقية فسيغير من أساليبه ليشن هجمات من الجبال والصحارى.

وعبر لاهور الطالباني، وهو مسؤول كبير في جهود مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق، عن قلقه من ظهور جماعة أخرى على شاكلة تنظيم «الدولة الإسلامية» لتهدد العراق من جديد إذا ما أخفق القادة السياسيون في تحقيق المصالحة بين مختلف الطوائف في البلاد.

إلى ذلك، وثقت منظمة «هيومن رايتس ووتش»عمليات نهب واسعة وهدم لنحو 345 بناية باستخدام متفجرات ومعدات ثقيلة، في ثلاث قرى في مدينة الموصل شمالي العراق، على يد ميليشيات «الحشد الشعبي» التي تقاتل ضد تنظيم «الدولة الإسلامية» إلى جانب القوات الحكومية.

وقالت المنظمة الحقوقية الدولية، في تقرير أصدرته، أمس الخميس، «تم توثيق أعمال نهب وهدم واسعة لبنايات باستخدام متفجرات ومعدات ثقيلة وعن طريق الإحراق، في 3 قرى عراقية في مدينة الموصل».