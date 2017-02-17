﻿القضاء الإداري تؤجل العفو عن مبارك لـ 20 إبريل

القاهرة ـ «القدس العربي»: قررت هيئة مفوضي الدائرة الأولى، في محكمة القضاء الإداري المصرية، برئاسة المستشار محمد الدمرداش، أمس، تأجيل الدعوى المقامة من إحسان محمد محرم التي تطالب بإصدار توصية لرئاسة الجمهورية بإصدار قرار بالعفو الشامل عن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك لجلسة 20 أبريل/ نيسان المقبل.

واختصمت الدعوى الرئيس عبد الفتاح السيسي بصفته، وذكرت أن مبارك مصري الجنسية وتربى على القيم وتعاليم الدين الحنيف ومنها العفو عند المقدرة الذي كان سلوك نبينا – صلى الله عليه وسلم – في المعاملة، كما استندت إلى الظروف الصحية للرئيس الأسبق وأنه بلغ من العمر أرذله ولا جدوى من تنفيذ عقوبة لن يستفيد منها أحد.

وقالت مقيمة الدعوى إن قرار العفو الذي سيمنح للرئيس الأسبق، يعتبر لوجه الله وحبا وإخلاصا وسيرا على نهج الرسول الكريم، مثالا في واقعة فتح مكة والعفو العام عن أهل قريش. وأضاف أن «الرئيس الأسبق بطل حرب وسلام وعبر بالبلاد من الظلام إلى النور».