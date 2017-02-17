﻿جدل في إيطاليا حول زراعة شجر النخل في ساحة كاتدرائية ميلانو

روما – (أ ف ب) – أثار خبر زراعة شجر النخل في ساحة كاتدرائية ميلانو أمام المعلم الشهير جدلاً حول الاستعانة بنبات «مداري» في محيط عمارة هي من الأشهر في البلاد.

والأسوأ، في نظر بعض القوميين، هو أن هذه العملية من تمويل مجموعة «ستاربكس» الأمريكية التي تخوض هذه السنة غمار السوق الإيطالية المعروفة بحبها للقهوة، لا سيما منها قهوة إسبريسو.

وهذه الأشجار الاثنتان والأربعون التي يتخطى بعضها خمسة أمتار هي أولى أشجار النخل التي تزرع في إطار مبادرة يعتزم القيمون عليها زرع أشجار موز في محيط الكاتدرائية المشيدة في القرن الرابع عشر على الطراز القوطي.

وقال ماتيو سالفيني زعيم رابطة الشمال وهو حزب مناوئ للمهاجرين ولليورو: «كل ما ينقصنا بعد إلى جانب شجر النخل والموز في ساحة الكاتدرائية هو قردة وجمال لنقدم مشهداً افريقياً في إيطاليا».

وأضاف سالفيني الذي لا يحبذ أن تفتتح «ستاربكس» فروعاً لها في إيطاليا: «سوف أحتسي القهوة في مكان آخر».

وحرص جوزيبي سالا رئيس بلدية ميلانو (اليسار الوسط) على البقاء بمنأى عن هذا الجدل، مكتفيا بالقول إنه سيحكم على النتيجة في نهاية المشروع.

وتنتشر أشجار النخل في كل أرجاء إيطاليا لكن خصوصاً في الجنوب وفي روما، حيث استوردت هذه الأشجار.

وقال المهندس الإيطالي باولو بيروني إن «أشجار النخل ليست جزءاً لا من ماضي شمال إيطاليا ولا من مستقبلها»، مشيراً إلى أن «ساحة الكاتدرائية صممت لتكون فارغة وهذا ما يجعلها مشهورة … ولا بد من الحفاظ على هذه الرؤية».

وبعد تأجيل المشروع مرات عدة، تنوي «ستاربكس» فتح أول مقاهيها في ميلانو وروما في النصف الثاني من عام 2017، حسب أنتونيو بيركاسي المسؤول عن الماركة في إيطاليا.

وتعتزم المجموعة الأمريكية فتح 200 إلى 300 فرع لها في إيطاليا في غضون السنوات الخمس أو الست المقبلة، حسب بيركاسي.