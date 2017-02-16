﻿الحكومة المصرية تستعجل «الإدارية العليا» لتحديد جلسة لـ «أموال أبو تريكة»

القاهرة ـ «القدس العربي»: تقدمت هيئة قضايا الدولة، وكيلا عن وزير العدل ومحافظ البنك المركزي، صباح أمس، بطلب للمحكمة الإدارية العليا، لاستعجال تحديد جلسة لنظر طعنها على حكم القضاء الإداري بقبول الاستشكال المقام من اللاعب محمد أبو تريكة، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، والاستمرار في تنفيذ حكم التحفظ على أمواله.

واختصم الطعن رقم 34201 لسنة 63 قضائية عليا، كلا من محمد أبو تريكة لاعب النادي الأهلي السابق، ومحافظ البنك المركزي، ورئيس مجلس إدارة بنك بيريوس مصر، ورئيس مجلس إدارة بنك مصر، ورئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي.

يشار إلى أن محمد عثمان، دفاع اللاعب السابق محمد أبوتريكة، تقدم بطعن لاستمرار تنفيذ الحكم الصادر ببطلان التحفظ على أموال اللاعب، عقب امتناع لجنة التحفظ عن تنفيذ الحكم، وقضت محكمة القضاء الإداري باستمرار التنفيذ.

كانت الدائرة الأولى في محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، قد قضت في 10 يناير/كانون الثاني الماضي بقبول الاستشكال المقام من لاعب الأهلي السابق محمد أبو تريكة، الذي يطالب فيه بالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر ببطلان التحفظ على أموال اللاعب، عقب امتناع لجنة التحفظ عن تنفيذ الحكم.

وفي 21 يونيو/حزيران الماضي قضت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، بقبول الطعن 54261 لسنة 69 قضائية، المقام من محمد أبو تريكة، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، لإلغاء قرار التحفظ على أموال شركته «أصحاب تورز»، بعد توصية هيئة مفوضي الدولة بإلغاء قرار لجنة التحفظ على أموال الإخوان، وأمرت بإلغاء قرار التحفظ. وأفاد الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، بمخالفة الحكم المطعون فيه للقانون، والخطأ في تطبيقه وتأويله، لافتًا إلى أن الحكم في الإشكال أهدر حجية حكم قضائي واجب النفاذ.