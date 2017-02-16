﻿المغرب يوقع مع قطر اتفاقية لتمويل بناء سد بكلفة 150 مليون دولار

الرباط – القدس العربي: وقع المغرب وقطر اتفاقية لتشييد سد في جنوب المغرب يكلف حوالي 150 مليون دولار وسيمكن إنجاز هذا السد، الذي تصل طاقته إلى 78 مليون متر مكعب، من تدبير مخزون يبلغ 19 مليون متر مكعب من المياه.

وقالت وكالة الأنباء المغربية إن الاتفاقية وقعها كل من وزير الداخلية، محمد حصاد، والوزيرة المنتدبة المكلفة بالماء، شرفات أفيلال، وسفير دولة قطر لدى المغرب، عبد الله فلاح عبد الله الدوسري، وهي اتفاقية شراكة مغربية- قطرية متعلقة بتشييد سد فاسك على وادي الصياد بإقليم كلميم تقدر كلفته بـ 150 مليون دولار، تمولها قطر.

وأكدت شرفات أفيلال أن هذا السد الجديد، الذي يأتي لتعزيز المنشآت المائية في المنطقة، سيمكن من تأمين الولوج إلى الماء الصالح للشرب لجميع ساكنة جهة كلميم، حيث أن هذه البنية من شأنها أن تساهم أيضا في تطوير الزراعة السقوية على مستوى إقليم كلميم.

وقال سفير دولة قطر لدى المغرب إن إنجاز هذا الصرح المائي الهام يأتي استجابة لإرادة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، الأمير الأب، ولتوجيهات الملك محمد السادس في مجال التنمية المستدامة.

وأضاف أن السد سيؤمن الجهة من مخاطر الفيضانات، كما سيساهم في تعزيز الفرشة المائية.