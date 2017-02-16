﻿خيارات واشنطن الغيبية

«لا تهني»، أشار صحافيو بريطانيا لرئيسة الوزراء تيريزا ماي عشية سفرها إلى واشنطن، لأول لقاء مع الرئيس ترامب. أما ماي فقد أطفأت اللقاء، تلقت النقد، وعندما عادت إلى الديار هاجمت ترامب من بعيد.

نتنياهو مبني من مواد أخرى. عندما يقرر ان يهن فلا شيء يوقفه ولا حتى الحقائق. من كل ما قيل وما لم يقل في المؤتمر الصحافي امس جملة واحدة لا تغتفر ـ الجملة الأخيرة. «ليس هناك مؤيد أكبر للشعب اليهودي وللدولة اليهودية من الرئيس ترامب»، قضى رئيس وزراء دولة اليهود.

لقد منح نتنياهو لترامب هذا التسويغ في رد على سؤال زميلنا مؤآف فاردي، الذي ذكر موجة اللاسامية المتعاظمة في أمريكا في الأشهر الأخيرة. ترامب فتح الباب لهذه الظاهرة، بأقواله العنصرية، بدعواته الاستفزازية ضد السلامة السياسية، بالتشجيع الذي أعطاه لحركات اليمين المتطرف وبرفضه شجب المنشورات اللاسامية لهذه الحركات. ليس هكذا يتصرف مؤيد عظيم للشعب اليهودي، ليس هكذا يتصرف أيضا مؤيد صغير للشعب اليهودي.

للقراء الذين يتساءلون لمعرفة ما الذي يجعلني أقفز، فقد طرحت مواضيع أكثر اشتعالا للبحث أمس، أجيب على النحو التالي: انتخاب ترامب مزق الجالية اليهودية في امريكا إلى قسمين. والخبراء بهذه الجالية، الهامة جدا لاسرائيل، يحذرون بانه قريب اليوم الذي يرفض فيه اليهود الصلاة الواحد إلى جانب الأخر في الكنس. ثمة يهود يتباهون بصهر ترامب اليهودي وبابنته المتهودة؛ يهود آخرون، وهم أغلبية، يرون إلى جانبهما ستيف بانون، غورو اللاسامية في امريكا والرجل المقرر في بيت أبيض ترامب. وهم يسمعون أقوال الممالأة من رئيس وزراء دولة اليهود، فيختنق حلقهم.

والآن، للمواضيع المشتعلة. السهولة التي ألقى بها ترامب إلى سلة القمامة عشرات السنين من التأييد الامريكي لحل الدولتين لا ينبغي أن تصدمنا. فبطريقته التبسيطية، الفظة، وضع الإصبع على قلب المشكلة: إذا كان الطرفان يريدان دولتين فليتفقا على دولتين؛ إذا كان الطرفان يريدان دولة واحدة، فليتفقا على دولة واحدة. لا ينبغي لامريكا ان تعلمهما ما هو خير لهما.

لو كان يعرف أكثر قليلا لفهم ان الطرفين اختارا، عمليا، الإمكانية الثالثة: ألا يتفقا. فقد روى نتنياهو له أمس عن التنازلات العظيمة التي مستعد لان يقدمها من أجل السلام. وهو جيد في هذه القصص. روى له ايضا عن قصة الغرام السرية التي يديرها مع الأنظمة في السعودية، في مصر، في الأردن وفي إمارات النفط. فإذا كان بوجي هرتسوغ صدق، فان ترامب هو الآخر سيصدق. ولكن السلام الإقليمي لن يكون بدون تسوية مسألة فلسطين، والتسوية لن تكون بدون تنازلات هي بالنسبة لزعيمين الطرفين اصعب من أن تحتمل.

لقد تحدث ترامب أمس كمن يتحمس لإدخال رأسه، ورأس صهره، إلى المفاوضات. وعلى هذه الحماسة أن تقلق المستوطنين. فهي تجلب معها توقعا بمرونة في مواقف اسرائيل ولجما للبناء في المستوطنات. اما ضم معاليه ادوميم او غوش عصيون فلا ينسجم مع هذه التصريحات. ولا البناء المكثف في ظهر الجبل ايضا. عظيم المؤيدين للشعب اليهودي يطلب مرونة. فكيف يمكننا أن نرفض طلبه.

السؤال الأهم هو ايران. ترامب ونتنياهو لم يقولا عنها الكثير في المؤتمر الصحافي، باستثناء اللقب المنكر الذي ألصقاه على نحو مشترك بالاتفاق النووي لاوباما. نتنياهو ملزم بان يعود إلى البلاد مع انجاز ما في هذه الجبهة. وبدون ايران يبقى مع الاهتمام الذي منحه ترامب لسارة ـ هدية جميلة، ولشدة الفرح قانونية تماما. خسارة أنه لا يمكن شربها.

من زاوية نظر الإعلام الامريكي كان حدث أمس فضيحة، دون صلة بإسرائيل. فقد اختار ترامب السائلين الأمريكيين، وكلاهما كانا أجيرين لهيئات إعلامية هامشية، مؤيدي ترامب. والسؤال الذي يقف في مركز جدول الأعمال ـ تعاون رجال ترامب، وربما ترامب نفسه ايضا، مع خطوة روسية للتخريب على الانتخابات للرئاسة ـ لم يسُأل. رواية ترامب عن اقالة الجنرال فلين، مستشار الأمن القومي كانت كاذبة. والاتهامات التي وجهها كانت خيالية ولم تبدد السحب. والقضية ستواصل القاء ظلها على رئاسته.

بين الرجلين اللذين وقفا على المنصة، الرجل الأكثر طلاقة، الأكثر تعليلا، الأكثر رئاسة، كان رجلنا. سارة نتنياهو قالت ذات مرة ان زوجها يمكنه أن يكون رئيسا للولايات المتحدة. وقد أثبت ترامب انها محقة.

ناحوم برنيع

يديعوت 16/2/2017