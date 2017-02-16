﻿نيشيكوري يحبط مغامرة شفارتزمان والإصابة تطيح بالأرجنتيني ماير

بوينس آيريس – د ب أ: أفسد الياباني كي نيشيكوري مغامرة الأرجنتيني دييغو سيباستيان شفارتزمان وأطاح به من بالتغلب عليه 5/7 و6/2 و6/2 في دور الستة عشر.

وتأهل الأسباني ألبرت راموس إلى دور الثمانية اثر انسحاب منافسه الأرجنتيني ليوناردو ماير خلال المجموعة الثالثة الحاسمة من مباراتهما في الدور الثاني (دور الستة عشر). وتأهل نيشيكوري المصنف الأول للبطولة والخامس عالميا، إلى دور الثمانية بعد التغلب على منافسه الأرجنتيني المصنف 50 عالميا. وفرض شفارتزمان سيطرته على مجريات اللعب في المجموعة الأولى فقط من المباراة، لكنه سقط في المجموعتين الثانية والثالثة الفاصلة ليمنح بطاقة التأهل إلى نيشيكوري. ويلتقي نيشيكوري في دور الثمانية البرتغالي جواو سوزا المصنف 41 عالميا. وشق راموس (30 عاما) المصنف الخامس للبطولة طريقه إلى دور الثمانية بعد انسحاب ماير للإصابة، علما أن النتيجة كانت تقدم راموس 6/7 (4/7) و7/6 (7/3) و1/صفر قبل انسحاب ماير المصنف 140 عالميا بسبب آلام في الساق اليسرى. وعانى ماير من الإصابة التي تعرض لها قبل أسبوعين خلال مشاركته مع المنتخب الأرجنتيني أمام نظيره الإيطالي في الدور الأول لمسابقة كأس ديفيز. وفاز الأسباني بابلو كارينو بوستا المصنف الرابع للبطولة على الإيطالي أليساندرو جينيسي 6/1 و4/6 و6/4 والنمساوي جيرالد ميلتزر المصنف 101 عالميا على الإيطالي باولو لورينزي المصنف 37 عالميا 6/3 و6/3 والبرازيلي تياغو مونتيرو المصنف 84 عالميا على الدومينيكاني فيكتور إستريلا المصنف 93 عالميا 6/2 و6/1 في الدور الأول للبطولة. ويلتقي ميلتزر ومونتيرو في الدور الثاني مع الأرجنتيني جويدو أندروز المصنف 142 عالميا والأسباني تومي روبريدو المصنف 505 عالميا على الترتيب. وجاءت هزيمة إستريلا ولورينزي بعد ثلاثة أيام من خوضهما المباراة النهائية لبطولة الإكوادور المفتوحة، والتي فاز فيها إستريلا على لورينزي ليحرز لقب البطولة للنسخة الثالثة على التوالي.