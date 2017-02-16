﻿وستبروك يدخل التاريخ مع أوكلاهوما سيتي ثاندر

لوس أنجليس – د ب أ: أصبح راسل وستبروك في المركز الثالث في قائمة أكثر اللاعبين تسجيلا لأكثر من عشر نقاط وعشر تمريرات حاسمة وعشر متابعات (الثلاثية المزدوجة) خلال مباراة واحدة على مدار مباريات الموسم في تاريخ للمحترفين.

ويحل وستبروك في المركز الثالث في قائمة أكثر اللاعبين تسجيلا للثلاثية المزدوجة بإجمالي 27 ثلاثية مزدوجة هذا الموسم، ويتصدر القائمة اوسكار روبرتسون بإجمالي 41 ثلاثية مزدوجة في موسم 1962/1961، يليه فيلت تشامبرلين بإجمالي 31 ثلاثية مزدوجة في موسم 1968/1967. وسجل وستبروك 38 نقطة و14 متابعة و12 تمريرة حاسمة، ليقود اوكلاهوما سيتي ثاندر للفوز على نيويورك نيكس 116/105. وأضاف فيكتور اولاديبو 21 نقطة لثاندر، فيما سجل كارميلو انتوني 30 نقطة لنيكس وأضاف زميله ديريك روز 25 نقطة. وفاز بوسطن سيلتكس على فيلادلفيا 116/108 حيث سجل ايسياه توماس 33 نقطة وأضاف ماركوس سمارت 21 نقطة لسيلتكس الذي حقق فوزه الرابع على التوالي والـ11 له في آخر 12 مباراة. وتغلب كليفلاند كافالييرز على إنديانا بيسرز 113/104، حيث سجل ليبرون جيمس 31 نقطة وأضاف كيري ايرفينغ 26 نقطة ليذيقا بيسرز مرارة الهزيمة الخامسة على التوالي.

وفاز غولدن ستيت واريورز على ساكرامينتو كينغز 86/109، حيث سجل كلاي تومبسون 35 نقطة وأضاف ستيفن كاري 13 نقطة وتسع تمريرات حاسمة وتكفل كيفن دورانت بتسجيل 21 نقطة وسبع متابعات وسبع تمريرات حاسمة لواريورز. وفاز ميامي هيت على هيوستن روكتس 117/109 وميلواكي بكس على بروكلن نتس 129/125 ومينسوتا تيمبرولفز على دنفر نغتس 112/99. كما فاز فينكس صنز على لوس أنجليس ليكرز 101/137 وتورنتو رابترز على تشارلوت هورنتس 85/90، وسان انطونيو سبيرز على اورلاندو ماجيك 107/79 ونيو اورلينز على ممفيس غريزليس 91/95. وتغلب ديترويت بيستونز على دالاس مافريكس 98/91، ويوتا جاز على بورتلاند 111/88 ولوس أنجليس كليبرز على اتلانتا هوكس 84/99.