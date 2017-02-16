﻿ألعاب القوى: العداء الجمايكي كارتر يقدم طعنا إلى محكمة التحكيم الرياضية!

زيوريخ – رويترز: قال محامي العداء الجمايكي نيستا كارتر إن موكله قدم طعنا إلى محكمة التحكيم الرياضية بعد ثبوت وجود عينة إيجابية له في اولمبياد بكين 2008.

وأضاف ستيوارت ستيمسون محامي كارتر أن موكله ينتظر تحديد يوم للمثول أمام المحكمة بعد تأكيد تقديم الطعن للمحكمة التي تتخذ من سويسرا مقرا لها خلال 21 يوما. وقال ستيمسون: «نعم أرسلنا طلبا الكترونيا والأوراق ستصل إلى هناك غدا. تم تقديم الطلب.» وتابع: «دفعنا المقابل المالي وقدمنا الطعن قبل انتهاء المهلة.» وظهرت آثار مادة محفزة للأداء في إعادة اختبار عينة لكارتر في 2008، وفي 25 يناير/ كانون الثاني الماضي جرد الفريق الجمايكي الذي ضم يوسين بولت واسافا باول ومايكل فراتر من ذهبية سباق التتابع أربعة في 100 متر بناء على ذلك. ويأتي تقديم الطعن بعد أربعة أيام من عودة العداء الحاصل على برونزية سباق مئة متر في بطولة العالم 2013 إلى المنافسات بعد توقف 17 شهرا ليقود فريقه للمركز الثاني في سباق أربعة في 100 متر في مونتيغو.