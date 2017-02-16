﻿إنفانتينو رئيس الفيفا يدافع عن قرار زيادة عدد منتخبات كأس العالم ويشيد بقطر

الدوحة – د ب أ: دافع جاني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) عن قرار زيادة عدد المنتخبات التي ستشارك في مونديال 2026، مؤكدا أن هذا القرار ستكون له فوائد كثيرة للغاية وسيخدم اللعبة بغض النظر عن السلبيات التي تحدث عنها البعض بخصوص هذا القرار.

وقال إنفانتينو خلال الجلسة التي جمعته بممثلي وسائل الإعلام القطرية في أعقاب اجتماعات ورشة العمل التي أقيمت بالعاصمة القطرية الدوحة: «عندما انتخبت رئيسا للفيفا كانت نسختا 2018 و2022 من كأس العالم أرسيتا بالفعل وبالتالي بدأنا التفكير في نسخة 2026، وبالتالي اتخذنا قرارا هاما يتعلق بزيادة عدد المنتخبات، وأيضا سنشجع الاستضافة المشتركة لكأس العالم لأن الفيفا هي الجهة المنظمة لأكبر حدث رياضي في العالم، وهو المونديال، وعليها أن تبحث دائما عن التطوير، لذلك نريد أن نظهر للجميع اننا نفكر في الاستدامة، واذا تحدثنا عن متطلبات تنظيم كأس العالم فهذا معناه ان عددا قليلا من البلدان هي التي ستحظى بهذا الشرف». وتابع: «سنزيد عدد المنتخبات الى 48، ولذلك كان لا بد من استدامة وتطوير للآرث إلى ما بعد هذه النسخة من المونديال، ولذلك فكرنا في إشراك الدول في الاعداد لكأس العالم بناء على احتياجات هذه البلدان وقربها من بعضها بعضا حتى لا تكون مسألة السفر مكلفة للغاية، وهذا يعطى الفرصة للعديد من الدول لتحظى بشرف الاستضافة». وقال أيضا: «تم اتخاذ قرار زيادة الفرق بالإجماع بعد مشاورات لمدة سنة والكل راض عن القرار ما عدا عدد قليل… زيادة عدد المنتخبات في هذه البطولة العالمية أمر جيد ويولد استثمارات ومشاركة اضافية، وبالتالي إذا كان هناك من هو غير راض عن قرارنا فسنحاول ان نقنعه بوجهة نظرنا». وفي خصوص ورشة العمل التي اشرف عليها الفيفا قال إنفانتينو: «كانت الاجتماعات مركزة حول كرة القدم وتطويرها وعمل الفيفا وأيضا استثمار الاتحادات القارية في كرة القدم… تبادلنا المعرفة والتجارب الفنية وناقشنا الطرق المثلى لتطوير كرة القدم». وأوضح:»نريد ان ندير شؤون اللعبة عبر اشراك الجميع والتعلم من الجميع ويسرنا ان نكون في الدوحة هذا البلد الذي بات مركزا عالميا هاما يسهل السفر اليه ومنه، والتقينا في الدوحة مع رؤساء العديد من الاتحادات الكروية المختلفة، خاصة أن الدوحة هي التي ستستضيف كأس العالم 2022 التي أتوقع ان تكون أفضل كأس عالم». وأوضح: «ليس من الصحيح أن ندير مؤسسة مثل الفيفا بدون أن نستمع لأصحاب الشأن من الاتحادات الأعضاء ونعرف رد فعلهم، في السابق كنا نلتقي بهم في المؤتمر العام الرسمي ولا يتحدث أحد خارج الإجراءات المرسومة مسبقا، لكنني أؤمن الآن بضرورة الاستماع إلى الناس والتعرف على ردود أفعالهم ومن المهم دائما ان يتحدث الجميع مع بعضهم بعضا ويتبادلوا الأراء والتعلم من بعضهم بعضا ويبنوا جسور التواصل. فمثلا تطوير الكرة في تنزانيا يختلف عن تطوير الكرة في السويد او البحرين والدنمارك وايران والبوسنة، الكل يريد تطوير كرة القدم لكن بما يتماشى مع قواعد الفيفا».

وفي رده على سؤال متعلق بمخاوف الاتحاد الدولي قبل اقامة مونديال 2018 في روسيا قال: «لا اعتقد أنه سيكون هناك عنف في مونديال روسيا لأن السلطات الروسية تقوم بتنسيق متواصل مع الفيفا والحكومة الروسية وضعت نظاما للتعريف بهوية المشجعين لتسهيل إصدار التأشيرات، وهذا سيساعدنا في حل أي مشكلة محتملة ومواجهة أي مشاغبين… روسيا بلد يرحب بالجميع ويريد أن يحتفي بكرة القدم من خلال إقامة هذا الحدث على أرضه». وحول مسألة اقامة مونديال الأندية في قطر عام 2021 قال: «هناك خيارات كثيرة مطروحة باقامة كاس العالم للأندية عام 2021 في قطر أو في بلد آخر وهذا سيتحدد لاحقا «. وعلى صعيد آخر أشاد رئيس الفيفا بنجاح تنظيم مباراة السوبر الإيطالي بالدوحة وقال: «السوبر الايطالي الذي جرى في ديسمبر بقطر كان ناجحا للغاية وسننظر مع القطريين الى ما يمكن تنظيمه في قطر مستقبلا «. وعن سير تقدم التحضيرات لاحتضان مونديال 2022 قال: «رأيت اعدادات قطر في زياراتي الماضية ومن خلال التقارير السابقة تم إنجاز الكثير، ونحن على ثقة بأن كل شيء سيكون جاهزا، ولا يزال أمامنا الكثير لنقوم به وأنا على ثقة بأن الأعمال تمضي قدما واللجنة العليا للمشاريع والإرث والاتحاد القطري لكرة القدم وباقي الجهات الأخرى تقوم بعمل مميز».